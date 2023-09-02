«Скоро весь лес в города переедет» - Медведь устроил забег по улицам Колодищ под Минском

🎥 Видео

Опубликовано: 02.09.2023 13:25 , Обновлено: 10.07.2024

Очередной визит хозяина леса в город попал на видео автомобилистов в ночь на 2 сентября. На этот раз на камеру телефона медведь попал в агрогородке Колодищи под Минском. Косолапый устроил настоящий забег улицам агрогородка, после чего ретировался в лес.

Пользователь, выложивший видео с гуляющим по улицам Колодищ медведем в TikTok, призвал “не оставлять детей без присмотра”. Впрочем, повстречать такого лесного гостя на пробежке вряд ли захочется и взрослым:

В комментариях зрители традиционно разделились на тех, кому “мишку жалко” и кто призывает остановить активную вырубку лесов, и тех, кто убежден, что медведей в лесах стало слишком много и их численность уже следует каким-то образом регулировать.

“Скоро весь лес в города переедет”, - отметил один из комментаторов.

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Напомним, этим летом горожане как никогда часто делились видео своих встреч с медведями в лесах под Минском. Так, в одном случае медведь даже устроил настоящий забег наперегонки с автомобилем по одной из улиц деревни Большой Тростенец Минского района, в другом - прогулялся по улицам коттеджного поселка Марьяливо, находящегося в 10 километрах от Минска.

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В связи с участившимися случаями встречи людей с бурым медведем Государственная инспекция охраны животного и растительного мира опубликовала рекомендации по тому, как вести себя при встрече с этим зверем, чтобы не стать его ужином. Специалисты отметили, что при составлении руководства они “учитывали особенности биологии белорусской популяции” медведей.

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