«Скоро весь лес в города переедет» - Медведь устроил забег по улицам Колодищ под Минском
Очередной визит хозяина леса в город попал на видео автомобилистов в ночь на 2 сентября. На этот раз на камеру телефона медведь попал в агрогородке Колодищи под Минском. Косолапый устроил настоящий забег улицам агрогородка, после чего ретировался в лес.
Пользователь, выложивший видео с гуляющим по улицам Колодищ медведем в TikTok, призвал “не оставлять детей без присмотра”. Впрочем, повстречать такого лесного гостя на пробежке вряд ли захочется и взрослым:
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В комментариях зрители традиционно разделились на тех, кому “мишку жалко” и кто призывает остановить активную вырубку лесов, и тех, кто убежден, что медведей в лесах стало слишком много и их численность уже следует каким-то образом регулировать.
“Скоро весь лес в города переедет”, - отметил один из комментаторов.
«В лесу встретить меньше шансов, чем в городе!» — Под Минском опять заметили медведя
Напомним, этим летом горожане как никогда часто делились видео своих встреч с медведями в лесах под Минском. Так, в одном случае медведь даже устроил настоящий забег наперегонки с автомобилем по одной из улиц деревни Большой Тростенец Минского района, в другом - прогулялся по улицам коттеджного поселка Марьяливо, находящегося в 10 километрах от Минска.
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В связи с участившимися случаями встречи людей с бурым медведем Государственная инспекция охраны животного и растительного мира опубликовала рекомендации по тому, как вести себя при встрече с этим зверем, чтобы не стать его ужином. Специалисты отметили, что при составлении руководства они “учитывали особенности биологии белорусской популяции” медведей.
Когда при встрече с медведем хлопать в ладоши, а когда – свернуться на земле клубком. В Природоохране дали инструкцию