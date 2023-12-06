Можно ли смывать в унитаз кошачий наполнитель на самом деле? Узнали, как избежать проблем

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Опубликовано: 06.12.2023 10:15 , Обновлено: 06.12.2023

Разнообразные наполнители для кошачьего туалета – настоящая палочка-выручалочка для любителей хвостатых. Но они же – головная боль для сантехников. Можно ли смывать наполнители в унитаз? И если нет, то как утилизировать их правильно?

Виды и особенности наполнителей

Давно прошли те времена, когда котика или кошечку выпускали на улицу из дома или квартиры, чтобы они сделали свои дела там. Теперь каждый уважающий себя хозяин хвостатого держит для него лоток и регулярно покупает наполнитель.

Но далеко не все готовы выбрасывать использованные гранулы в мусорное ведро. Ведь гораздо легче смыть их в унитаз. Но в этом и кроется головная боль сантехников. Потому что в канализационной системе образуются засоры. И часто даже не в той квартире, где смывают наполнитель в унитаз, а ниже – у соседей, в подвале, еще дальше в системе.

Почему так происходит? Давайте вначале разберемся, какие виды наполнителей для кошачьего туалета бывают и что вкладывают в них производители.

Так, по принципу своего действия выделяют 2 типа наполнителей: впитывающий и комкующийся. Первый способен поглотить большое количество жидкости, удобен для кошек, но требует более частой замены. Второй более удобен для хозяев, потому что убирать нужно не весь лоток, а только отдельные комочки, что экономично.

К тому же, некоторые производители помещают туда особые добавки, которые в зависимости от состава мочи могут менять цвет гранул. И это позволяет владельцам котиков вовремя обратиться к ветеринару, заподозрив заболевание.

А некоторые добавки меняют цвет гранул при попадании на них мочи. И тогда четко видно, какой комок использовали.

Также наполнители для кошачьих туалетов делятся на несколько видов в зависимости от состава сырья.

Силикагелевый. Производители изготавливают его из натурального вещества – кремнезема (диоксида кремния). Имеет почти нулевую влажность, способен поглощать значительные объемы жидкости. Покупателей не отпугивает даже высокая цена, поскольку он очень экономичен.

Глиняный (минеральный). Получается из разных типов глинистых пород. Бывает и комкующимся, и впитывающим – в зависимости от того, какие материалы берутся за основу. Лучшим признан бетонит.

Кукурузный. Изготавливается из натурального сырья – кукурузных початков, поэтому экологичен. Впитывает не только влагу, но и запах, подходит маленьким котятам. Впрочем, они могут разбросать легкие гранулы вокруг лотка. Появился сравнительно недавно, поэтому не все магазины его предлагают.

Древесный. Тоже натуральный и экологичный наполнитель. Получается путем прессования мелких опилок в гранулы. И он хорошо впитывает жидкость и запах. Впрочем, древесный наполнитель и к лапкам котика липнет, и разбрасывает тот его тоже усердно.

Бумажный. Делается из бумажных отходов – путем их переработки и прессования. Как утверждают специалисты, по своим характеристикам уступает и глиняному, и силикагелевому. Жидкость и запах впитывает, к лапкам животного не прилипает. Правда, шуршит.

Угольный. Производится из смеси глины и угля, только не простого, а активированного. Именно последний отлично поглощает запах и влагу, обладает противомикробным действием. Нравится котикам. Но при этом способен активно поглощать влагу из воздуха. И поэтому часто будет приходить в негодность, если лоток просто ставить в ванной или туалете.

Смыв в канализацию: за и против

Но есть и еще одно деление наполнителей для кошачьего туалета – в зависимости от того, можно ли их смывать в канализацию.

Существуют 3 категории:

на упаковке есть знак или надпись, запрещающие утилизацию через унитаз;

на которых нет ни слова о том, можно или нельзя это делать;

есть специальный значок, либо схематичное изображение, либо надпись, что можно.

Понятно, что категорически запрещено смывать в канализацию как первые, так и вторые. И дело не в том, что производитель «забыл» поставить пометку, знак. Значит, действительно этот наполнитель не приспособлен для смыва. Потому что специальная пометка вообще-то повышает продажи. Покупатели охотнее берут тот товар, у которого, казалось бы, и проблем с утилизацией нет.

А что с теми, которые “можно”?

С такими наполнителями тоже не все так просто. Во-первых, как обычно указывают производители, смывать гранулы в канализацию можно только небольшими порциями. Правда, не указывают, какими именно. Поэтому если вы захотите смыть весь лоток сразу, проблемы получите тут же.

Во-вторых, не так уж и много испытаний проводилось (если официально проводились вообще), как поведет себя в канализации наполнитель даже из одного материала, но разных ценовых категорий.

В-третьих, такие пометки рассчитаны на идеально работающую канализацию, а не на ту, где уже много лет трубы не менялись, а просвет из-за разных отложений сузился.

Но из-за чего вообще возникает проблема? Все дело в том, что разные наполнители по-разному ведут себя в воде. Абсолютное большинство разбухает, причем очень быстро, и образует пробку, засор. И даже мелкие гранулы будут собираться в большие комки.

И даже если все это благополучно минует ваш унитаз и трубы, оно обязательно застрянет где-то ниже, причем чаще всего – в самом труднодоступном участке, где трубы часто изгибаются. А накопившись, просто поднимется назад, в вашу квартиру.

Ситуация усугубляется, если это многоквартирный дом, и наполнитель смывают в унитаз не один и даже не два человека. Вот почему сантехники категорически против смыва любого наполнителя.

А теперь пройдемся по видам. Ни при каких условиях нельзя смывать в канализацию следующие наполнители?

глиняный (минеральный);

силикагелевый.

Что касается растительных (из бумаги, кукурузы, древесной стружки и др.), то их часто разрешают утилизировать таким способом.

Но надо иметь в виду, что лучше для этого подходят не впитывающие, а комкующиеся. Особенно, если они изготовлены из такого сырья, которое полностью растворяется в воде.

Что касается преимуществ и недостатков смыва наполнителя для кошачьих туалетов в унитаз, то они очевидны. Плюсы – это то, что можно легко и быстро избавиться от следов кошачьей жизнедеятельности, при этом не заморачиваясь с пакетами, их выносом в мусор. И терпеть запах, если он есть, тоже не надо. Ну, а минусы – засоры канализации, от которых часто не удается избавиться самостоятельно.

Поэтому лучше, конечно, выбирать те наполнители, которые смывать можно, хотя бы понемногу. Но все равно делать это вы будете на свой страх и риск.

А как безопасно?

К сожалению, специальных методов и мест для утилизации наполнителей у нас еще не придумали. И контейнеров таких нет. Поэтому – элементарно. Соберите использованную часть наполнителя совочком, надев на руки перчатки, и положите в пакет. Желательно одноразовый, небольшой, с завязками. Или в специальное ведро с крышкой, выделенное для этих целей.

Не стоит использовать бумажные пакеты, потому что они при всей экологичности все-таки пропускают запах.

Пакет по возможности сразу же выбросьте в мусоропровод или контейнер для бытовых отходов. Главное – не оставить его где-то на открытом месте. Ведь ваш кот или кошка могут подумать, что туалет теперь там.

[info_b]Кстати, если вы – дачник, то наполнители из растительного сырья можно закладывать в компост. Но! Только в том случае, если вы на 100% уверены, что ваш котик здоров. Иначе все болезни перейдут в компост, затем – в растения, и наконец – в ваш организм. Впрочем, такой компост можно использовать, например, в цветнике.[/info_b]

И еще органический наполнитель – растительный или древесный – на даче можно сжечь, только соблюдая все правила пожарной безопасности. А зола – это источник калия и средство для раскисления почвы.

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