Эти виды грибов не следует сушить. А что насчёт старых и чуть-чуть червивых?

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Опубликовано: 09.08.2024 10:41 , Обновлено: 09.08.2024

Грибное изобилие в белорусских лесах в нынешнем году позволяет запастись самыми разными видами этого деликатеса впрок. Одним из наиболее популярных видов заготовки "лесного мяса" является его сушка. Однако далеко не все виды грибов можно подвергать этой процедуре. Стоит уделить отдельное внимание и качеству подготавливаемых к сушке экземпляров. Рассказываем, какие виды грибов можно сушить и есть ли угроза в червивых и старых сухих грибах.

Почему некоторые грибы нельзя сушить?

Некоторые виды грибов не пригодны для сушки. Подойдут только те, у которых сухая шляпка, например подберёзовики, подосиновики, боровики и рыжики. Есть также виды, у которых перед сушкой необходимо снять с шляпки кожицу. Это касается, например, маслят.

Из-за этих подобных проблем нельзя сушить пластинчатые виды грибов, а также те, которые выделяют млечный сок (грузди, подгрузди, сыроежки, волнушки). Сушить лисички также не рекомендуется – их вкус после обработки может стать очень горьким. Хотя это не относится к чёрным лисичкам. Не стоит сушить и опята - они потеряют свой вкус.

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Какие виды грибов лучше всего сушить?

Как уже упоминалось ранее, лучше всего для сушки подходят подберёзовики, подосиновики, белые грибы , а также сморчки. Они прекрасно концентрируют свой вкус после сушки.

Стоит отдать предпочтение более крупным экземплярам, т.к после сушки грибы очень сильно уменьшаются в размерах.

Можно ли сушить червивые и старые грибы?

Перед сушкой грибы нужно тщательно очистить. Однако их не следует мыть сразу. Для удаления грязи можно использовать мягкую ткань. Ею нужно протереть плодовые тела и удалить мох, иглицу, песок и любые другие нежелательные элементы.

Важно, чтобы гриб был полностью здоровым, без червей и плесени. В противном случае это будет нести угрозу здоровью.

Если гриб червивый , то не стоит рассматривать его для сушки, даже если очаг поражения невелик. Некоторые грибники сушат червивые грибы, ожидая, что все паразиты покинут плодовые тела, но не стоит забывать, что их личинки и болезнетворные следы жизнедеятельности остаются в этом случае.

Ножки грибов чаще всего поражаются паразитами, поэтому, если вы видите малейшее присутствие паразитов в ней, то не рассматривайте её для сушки вообще.

Слишком большие и старые грибы также не следует сушить. Такие плодовые тела, как правило, накопили уже за свой жизненный цикл множество вредных веществ. Они принесут здоровью больше вреда, чем пользы.

Особенно стоит избегать следов плесени на грибах. Болезнетворные споры могут впоследствии стать причиной тяжёлого отравления.

Распространенный способ сушения грибов – использование духовки. Разогрейте её до 50°C и застелите противни бумагой для выпечки. Затем равномерно разложите нарезанные грибы и поставьте их в духовку примерно на 4-7 часов.

Вы можете выбрать удобный для вас способ сушки, о которых ранее писал Telegraf.news.

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Как хранить сушеные грибы?

Грибы следует сушить до тех пор, пока они не станут жесткими и твёрдыми. Если какая-то часть осталась мягкой, то это первый шаг к порче гриба в дальнейшем.

Хорошо высушенные грибы следует поместить в бумажный пакет или большую стеклянную банку. Необходимо добавить такие специи, как лавровый лист и семена можжевельника. Благодаря этому лесозаготовок хватит надолго. Не храните грибы в одном месте. Иначе, если в како-то из них заведётся паразит вы рискуете лишиться всей заготовки. Разделите грибы на разные ёмкости перед сушкой.

Храните грибы в тёмном месте, поскольку они теряют свой аромат под воздействием света.

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