Как Луна влияет на рост грибов? Обратите внимание на эти 2 фактора, чтобы принести домой целые корзины

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Опубликовано: 17.09.2024 10:42 , Обновлено: 20.09.2024

Луна оказывает немалое влияние на нашу планету. Например, от нее зависят приливы и отливы морей и океанов. А кто-то верит, что Луна влияет на рост растений. Поэтому неудивительно, что грибники пытаются выяснить, влияет ли она на обилие боровиков, подосиновиков, опят, маслят и других даров леса. Рассмотрим самые популярные теории, от которых может зависеть, вернетесь ли вы домой с пустыми корзинами или полными грибов.

Может ли Луна влиять на рост грибов в лесах?

Существует несколько теорий о влиянии Луны на количество появляющихся грибов. Одна из них гласит, что больше всего экземпляров появляется именно после полнолуния. Существует также суеверие, согласно которому грибы, собранные в полнолуние, червивые.

Однако наиболее популярно мнение, что лучшее время для сбора грибов - между новолунием и полнолунием. Предполагается, что большинство грибов появляется, когда мы замечаем, что луна всходит. С наступлением полнолуния период успешного сбора заканчивается. После этого для успешного сбора грибов придется ждать следующего новолуния.

Теории о влиянии Луны на рост грибов не подкреплены наукой. По этой причине трудно определить, действительно ли они влияют на качество и количество собранных грибов. Поэтому будет полезнее обратить внимание на другие факторы, от которых будет зависеть сбор даров леса.

«В них нет ничего полезного» — Эксперты призвали не собирать грибы, которыми любят хвастаться многие белорусы

От чего зависит рост грибов на самом деле?

Грибы любят тепло и влагу. Поэтому их появление можно ожидать после дождливых дней на рубеже лета и осени.

Грибной сезон в Беларуси длится с марта по ноябрь. Однако больше всего их появляется в сентябре и октябре. Стоит отправиться в лес на их поиски, когда днем идет дождь, а ночи теплые и влажные.

[info_b]Польский эксперт по грибам Юстин Колек посоветовал набраться терпения и дождаться утихания осадков, поскольку мицелий, из которого растут грибы, во влажной почве не плодоносит.

По его словам, лучше отправляться за грибами через день-два после дождя, ведь разные виды грибов появляются после дождя в разное время. Например, подберезовики можно найти всего через десяток часов после дождя.

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Как быстро вырастают грибы после дождя? Вот когда белорусам нужно идти за боровиками и лисичками

Ночь - время интенсивного роста грибов. Поэтому лучше всего отправляться за грибами рано утром . В это время меньше всего риска встретить червивые экземпляры - за день черви могут успеть их атаковать. Кроме того, утро - хорошее время из-за других любителей “тихой охоты”. Стоит попытаться опередить их.

Грибники показали, какие грибы собрали в Беларуси в середине сентября

Белорусские грибники поделились фотографиями, что собрали в лесах в последнее время.

Так, в субботу 14 сентября один из любителей “тихой охоты” Вячеслав Грищенко написал в соцсетях, что в Вилейском районе “грибная жизни в лесу присутствует”.

“На удивление, очень много встретилось старых подосиновиков, десятка три белых не в кондиции + остальное разногрибье. Тем не менее, кое-что собрать удалось. В четверг-пятницу лес промочило неплохо, есть надежда на осеннюю волну белых”, — отметил он и показал фотографии.





































Татьяна Старкова из Дзержинского района показала подосиновики:

Подосиновики нашел 15 сентября и Николай Белькевич из Солигорского района.









Ранее Telegraf.news писал, что несмотря на засушливую погоду, которая царит в эти дни по всей Беларуси, некоторые белорусские грибники не отчаиваются и отправляются в лес в надежде набрать любимых лисичек и боровиков “хотя бы на суп”. И, как показывает мониторинг соцсетей, многим это удаётся, причём с лихвой. Некоторые несут из леса “добычу” вёдрами, причём не лишь бы какие грибы, а “благородные” подосиновики. Пользователи соцсетей, которые поделились фото своего “улова” даже в шутку (впрочем, не совсем) объявили “Дни подосиновика”. Узнали, где сухая погода — не помеха богатому урожаю грибов, а где пока можно набрать только переростков “на сушку”.

Белорусские грибники объявили «Дни подосиновика». Где берут вёдрами, а где только «трудовые на сушку»?