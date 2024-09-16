Белорусские грибники объявили "Дни подосиновика". Где берут вёдрами, а где только "трудовые на сушку"?

🎥 Видео

Опубликовано: 16.09.2024 16:00 , Обновлено: 16.09.2024

Несмотря на засушливую погоду, которая царит в эти дни по всей Беларуси, некоторые белорусские грибники не отчаиваются и отправляются в лес в надежде набрать любимых лисичек и боровиков "хотя бы на суп". И, как показывает мониторинг соцсетей, многим это удаётся, причём с лихвой. Некоторые несут из леса "добычу" вёдрами, причём не лишь бы какие грибы, а "благородные" подосиновики. Пользователи соцсетей, которые поделились фото своего "улова" даже в шутку (впрочем, не совсем) объявили "Дни подосиновика". Узнали, где сухая погода - не помеха богатому урожаю грибов, а где пока можно набрать только переростков "на сушку".

Так, один из пользователей TikTok из Витебской области, который публикует свои ролики под ником vladvish123, поделился видео своего недавнего “улова”, собранного, по его словам, ещё до введения запретов на посещение лесов. По словам автора видео, всего из леса он с семьёй вынес 10 вёдер подосиновиков, которые пришлось перебирать “до часу ночи”.

[info_b]Кстати, за минувшие сутки количество районов, где действуют запреты и ограничения на посещение лесов, в том числе, в Витебской области, действительно, увеличилось. Белорусам, решившим повторить “подвиг” автора ролика, предварительно следует свериться с актуальной картой Минлесхоза, которую можно увидеть по ссылке.[/info_b]

Карта ограничений и запретов на посещение лесов от Минлесхоза по состоянию на 16 сентября 2024 года

Как отмечают грибники, которым посчастливилось в эти дни вернуться из леса не с пустыми корзинами, леса сейчас стоят, действительно, сухие и найти те же лисички, “бабки” и “красноголовики” можно лишь в болотистой местности, поскольку так хоть как-то удерживает влагу мох. В остальном же погода благоприятствует росту грибов - ночи последние несколько дней по-прежнему оставались достаточно тёплыми.

Сколько минут жарить боровики и лисички? Вот когда нужно добавить лук, чтобы «не перебил» вкус

А вот там, где “болотом и не пахнет”, грибникам приходилось довольствоваться “подосиновиками-переростками”, иссохшими лисичками и “трудовыми грибами на сушку”. На это, в частности, пожаловались грибники из Дзержинского и Борисовского районов Минской области.





































Примечательно, что именно подосиновики разных мастей были самыми популярными грибами, которыми хвастались в последнее время белорусы в соцсетях. Они встречались в корзинках грибников в Поставском районе Витебской области, Солигорском, Мядельском и Вилейском районах Минской области. Одна из участниц тематической группы в соцсети “ВКонтакте” “Грибы: Грибные войска Беларуси” по итогу своего похода в лес объявила “Дни подосиновика”.

Маринованные грибы еще никогда не были такими вкусными. Как приготовить по методу 1:4?

“За пару часиков легкой прогулки по незнакомому лесу набросала их три ведра,” - похвасталась она.

Как ранее сообщил Telegraf.news, белорусская писательница и грибник-блогер Наталья Батракова рассказала в своём Instagram о случае, при котором даже крепкий и нечервивый боровик может стать ядовитым. Вот как это можно определить.

«Боровиком можно отравиться» — Белорусский грибник показала, когда нельзя собирать даже крепкие белые без червей