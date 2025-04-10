Повторится ли в 2025-м нашествие комаров в Беларуси? Эколог дал прогноз, но в TikTok не поверили

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Опубликовано: 10.04.2025 14:11 , Обновлено: 10.04.2025

В мае и начале лета 2024-го белорусы, преимущественно жители Брестчины и Гомельщины, столкнулись с нашествием комаров, которые не давали покоя людям. Совсем скоро май 2025 года, и заведующий отделением дополнительного образования эколого-биологического центра Солигорского района Виталий Долбик дал прогноз по ситуации с этими насекомыми, а также клещами.

По словам Долбика, те комары, которые уже вышли из диапаузы, “быстрее всего погибнут”. “Массового большого вылета комаров в этом году в мае - мы можем рассчитывать - не увидим”, - спрогнозировал специалист.

[info_b]Диапауза — это состояние глубокого физиологического покоя, важнейшее приспособление насекомых к перенесению неблагоприятных условий. Диапауза нужна для регуляции жизненного цикла и помогает развитию определенных фаз в оптимальные для них периоды.[/info_b]

Он объяснил, что комары не могут “очень быстро” вернуться в диапаузу. “А так как похолодание было очень резким и продолжительным, те, которые уже стали активизироваться, быстрее всего погибнут”, - считает Долбик.

Такой же прогноз он дал и по ситуации с клещами: “Клещи не очень приспособлены к переживанию низких температур”.

Под видео в TikTok с комментарием эколога собралось немало комментариев. “Даже не сомневаюсь, что будет их на Полесье просто тьма”, - не поверил прогнозу специалиста один пользователь.

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“Рассуждает, как ребенок. Да будут и комары, и клещи, лучше думать надо, как от них избавляться”, - написала другая. Ей ответили: “Деревня, в которой я живу, просто кишела иксодовыми клещами. Так вот, в прошлом году после майских заморозков я не встретила за год ни одного”.

Еще один комментатор написал, что уже этой весной клещи “пачками на коз прыгают”: “Столько клещей, как в этом году, я еще никогда не видел за свои 63 [года], просто пачками на коз прыгают”. “Пришли сегодня с собакой из леса - принесли кучу клещей”, - пожаловался другой.

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Но были и те, кто прогнозу Долбика поверили: “Хоть одна хорошая новость. Ненавижу насекомых”. “Про комаров очень интересовал вопрос, это хорошая новость”, - обрадовался комментатор.

Ранее Telegraf.news писал, что в TikTok опубликовали ролик, в котором белорус пожаловался на клещей в феврале. На видео заметен один клещ на руке мужчины, он утверждает, что нашел насекомое возле реки. Судя по тегам к видео, это произошло в Волковысском районе на Гродненщине.

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