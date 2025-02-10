"В этом году в лесах будет тьма" - Белорус пожаловался на клещей в феврале возле речки. Как от них защититься?

🎥 Видео

Опубликовано: 10.02.2025 13:17 , Обновлено: 10.02.2025

В TikTok опубликовали ролик, в котором белорус пожаловался на клещей в феврале. На видео заметен один клещ на руке мужчины, он утверждает, что нашел насекомое возле реки. Судя по тегам к видео, это произошло в Волковысском районе на Гродненщине.

“Походу в этом году будет в лесах тьма. Февраль-месяц, клещи. Возле речки полазил, еще не забросил [удочку] ни разу”, - пожаловался в ролике мужчина.

“Зимы нет. Благоприятные условия для них”, - назвала свою причину появления клещей в феврале одна комментаторша.

“Были уже в январе, снимали с собаки”, - поделилась другая.

“Уже??” - не поверил еще один пользователь TikTok.

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По [link href=“http://ocge-grodno.by/index.php/news_epid/sezon-kleshhej-otkryt/” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] Гродненского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, важнейшая мера профилактики клещевых инфекций — индивидуальная защита людей, которая включает в себя соблюдение правил поведения на опасных территориях (леса, лесистая местность возле рек и пр.):

правильное ношение одежды, которая максимально закрывает тело и предупреждает заползание клещей,

применение акарицидных средств для обработки одежды и репеллентов для обработки кожи,

само- и взаимоосмотры для своевременного удаления клещей.

Акарицидами называют химические или биологические вещества для уничтожения клещей.

При обнаружении присосавшегося клеща его нужно в кратчайшие сроки удалить и обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства для прохождения профилактического лечения и медицинского наблюдения.

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Ранее Telegraf.news писал, что в белорусских селеньях в январе появились первые аисты. Так, один из жителей Браславского района опубликовал в TikTok видео, на котором видно, как в гнезде на высоком столбе сидит красноклювый. Правда, один. Видимо, остальные еще не долетели тогда.

«На выборы прилетели» — На Браславщине заметили первых аистов