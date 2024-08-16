Почему зарядка от телефона нагревается? Узнали, опасно ли это на самом деле

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Опубликовано: 16.08.2024 10:22 , Обновлено: 16.08.2024

Современный ритм жизни предполагает частое использование зарядного устройства. Оно играет ключевую роль в обеспечении полной работоспособности смартфона. Некоторые пользователи зарядки могут заметить, что она может сильно нагреваться при работе. Почему так происходит и опасно ли это?

В течение долгого времени зарядные устройства для телефонов состояли из двух компонентов: блока и кабеля. И именно нагревание первого может вызывать опасения.

Для начала следует понять, как работает подзаряжающее устройство смартфона.

Мобильная зарядка преобразует переменный ток от электрической розетки в постоянный ток, необходимый для подзарядки аккумулятора девайса.

Этот процесс возможен благодаря встроенному в зарядку импульсному источнику питания. Сама процедура подзарядки обычно происходит в четыре этапа:

первый — это преобразование напряжения,

второй — выпрямление,

третий — фильтрация и стабилизация,

четвертый — регулирование напряжения.

Почему зарядное устройство от телефона нагревается?

Для начала стоит иметь ввиду, что не каждый нагрев зарядного устройства телефона может указывать на проблему. Прежде всего потому, что это естественный побочный эффект преобразования электроэнергии.

Причинами этого могут быть потеря энергии, возникающая в каждом электроприборе, включая зарядные устройства, вентиляция и конструкция блока либо сам процесс зарядки.

Это связано с тем, что по мере зарядки аккумулятор вашего телефона потребляет разное количество электроэнергии. Например, гораздо больше тепла выделяется в ходе процессов быстрой зарядки, таких как Quick Charge или Power Delivery.

Однако надо помнить, что нагрев зарядного устройства телефона может свидетельствовать и о серьезных проблемах. В этом случае необходимо будет органолептически проверить температуру блока.

Если блок нагревается настолько, что к нему невозможно прикоснуться, это может указывать на серьёзную проблему, например, повреждение устройства. Причиной неисправности может быть внутренний компонент зарядки или дефект кабеля , что приводит к увеличению сопротивления и, как следствие, к повышенному тепловыделению. Если вы заметили такой симптом, лучше сразу отключить телефон от зарядки, чтобы не допустить порчи устройства.

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Можно ли предотвратить нагрев подзарядки?

Уменьшение чрезмерного нагрева зарядного устройства телефона не только поможет продлить срок его службы, но и минимизирует риск повреждения телефона. Чтобы этого не допустить, в первую очередь используйте оригинальные зарядные устройства, поставляемые производителем, и в крайнем случае — сертифицированные замены.

Также стоит избегать длительной зарядки телефона, особенно при высоких температурах, и стараться не пользоваться телефоном, когда он подключён к зарядке. Если вы используете зарядное устройство, которое было у вашей предыдущей модели телефона, стоит задуматься о покупке устройства с более высоким КПД.

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[info_b]Большинство USB предназначены для напряжения в 5B, что позволяет подключать любой девайс к зарядному устройству. Однако для перестраховки лучше проверь маркировку, указанную на обратной стороне зарядного устройства. Нужно обратить внимание на силу тока. Зарядки от планшетов, например, в большинстве случаев рассчитаны на 2000 mA, в то время как смартфоны на 1000 mA.[/info_b]

Для эффективной и качественной подзарядке смартфона необходимо использовать зарядное устройство, соответствующее его характеристикам. Чтобы узнать, сколько потребляет ваш девайс, взгляните на параметры родного зарядного устройства или откройте инструкцию в интернете.

Если оригинальное зарядное устройство вышло из строя, то стоит озаботиться покупкой качественного аналога. Дешёвые китайские подзарядки в большинстве своём, не соответствуют заданным характеристикам смартфона, перегреваются и выходят из строя через 2-3 месяца эксплуатации.

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