Эти 3 неожиданных прибора лучше не выключать из розетки. Почему так можете сэкономить?

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Опубликовано: 31.07.2024 10:32 , Обновлено: 31.07.2024

В интернете можно найти много информации о так называемых похитителях электроэнергии, которые обязательно нужно выключать из розетки. Однако есть и такие приборы, отключение которых от сети не только не снизит плату, но и, наоборот, увеличит счета. Что за они?

Струйный принтер

Во многих домах есть струйные принтеры. Некоторые пользуются ими регулярно, другие - лишь изредка. В первом случае обычно не возникает проблем с отключением устройства от сети, поскольку оно постоянно подключено. Но что делать во втором случае?

Главное - понять, как работает струйный принтер. Каждый раз, когда его подключают к сети, он активирует программу автоматической очистки головки, которая не только расходует электроэнергию, но и довольно дорогие чернила.

Поэтому вы должны ответить себе, что для вас важнее, и решить, оставить ли струйный принтер в режиме ожидания или отключить его от сети.

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[info_b]Согласно постановлению Совмина №99 от 14 февраля 2024 года, стоимость электроэнергии в жилых домах с электроплитами при одноставочном тарифе утверждена в размере 0,2156 рубля за 1 кВт⋅ч.

Для потребителей, которые не используют электроэнергию для нужд отопления и горячего водоснабжения, стоимость электроэнергии определена на уровне 0,2537 рубля за 1 кВт⋅ч при одноставочном тарифе. [/info_b]

Wi-Fi роутер

Для Wi-Fi роутера, или, по крайней мере, для подавляющего большинства его пользователей, вынимание вилки из розетки не имеет смысла. Наши смартфоны зависят от интернета, и стабильное соединение с сетью для них лучше всего. Отключив Wi-Fi роутер, мы теряем возможность работать удаленно, смотреть сериалы или просматривать социальные сети. Есть и вторая проблема, связанная с таким действием.

Речь идет о перенастройке устройства после отключения его от электричества, которая может занять несколько минут, а также о возможных системных ошибках, возникающих после такого действия (например, снижение скорости соединения как интерпретация уменьшения пропускной способности).

Тем более что стоимость электроэнергии, необходимой для работы Wi-Fi роутера в год, составляет не так уж и много.

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OLED-телевизор

К новейшим телевизорам, изготовленным по технологии OLED, следует относиться несколько иначе, чем к их старшим предкам, а именно плазменным и светодиодным экранам. В их случае экономически целесообразно отключить питание (например, на время отпуска), так как они потребляют от 1 до 5 Вт.

Для владельцев телевизоров, изготовленных по технологии OLED, рекомендации совсем другие. Это связано с тем, что такие устройства сами время от времени переходят в так называемый режим заботы во время сна. Это необходимо, в частности, для предотвращения выгорания панели, очистки кэша и общего обслуживания. Если вы отключите устройство от сети в этот момент, то можете повредить телевизор, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Ранее Telegraf.news писал, что мобильный телефон стал неотъемлемым аксессуаром, без которого люди всё чаще чувствуют себя как без рук. Многие люди, желая упростить поиск и использование зарядного устройства, просто оставляют его включенным в розетку в одном и том же месте. Эта привычка сомнительна по двум причинам. Первая — это вопрос влияния такого действия — счёт за электроэнергию. Многие люди не знают, потребляет ли электричество зарядное устройство, которое не заряжает телефон, а просто включено в розетку. Вторая причина — безопасность. Как оставленная зарядка в розетке влияет на счёт за электроэнергию?

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