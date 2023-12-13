Большинство белорусов делают это неправильно? МЧС рассказало, как нужно заряжать телефоны

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Опубликовано: 13.12.2023 15:57 , Обновлено: 13.12.2023

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям заявили, что на первый взгляд безопасное и безобидное зарядное устройство для мобильного телефона или другого современного электронного гаджета может представлять серьёзную угрозу для жизни и здоровья человека и привести к трагедии. В ведомстве рассказали о недавнем случае из практики, произошедшем в Гомеле, и пояснили белорусам, как правильно заряжать телефоны.

В МЧС озвучили три принципиально важных правила, которые рекомендовали соблюдать всем белорусам при зарядке гаджетов:

Не использовать гаджет непосредственно во время его зарядки. Использовать только оригинальное зарядное устройство. Не оставлять зарядное устройство включённым в сеть без подключённого к нему гаджета.

В МЧС отметили, что многие родители разрешают детям играть в игры на гаджетах, пока те заряжаются от сети. В этом случае, по словам специалистов, устройство сильно нагревается и, перегревшись, может просто выйти из строя. Такая же участь может постигнуть ваш любимый гаджет, если заряжать его “неродной” зарядкой, заявили в МЧС.

Но вышедший из строй телефон или планшет - меньшая из бед, которая может случиться из-за неправильной эксплуатации зарядного устройства. Порой именно оно становится причиной пожара.

Так произошло 9 декабря в Гомеле: 03:34 в городской центр оперативного управления поступило сообщении о пожаре в квартире на третьем этаже жилой многоэтажки по улице Книжной. В результате пожара сгорело некоторое имущество хозяина квартиры, обгорели стены и потолок в комнате.

“Рассматриваемая версия причины пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования”, - пояснили в ведомстве.

Избежать таких печальных последствий, по мнению МЧС, можно, если заряжать любимые гаджеты только в личном присутствии и под контролем.

“Нельзя оставлять зарядное устройство без подключенного к нему мобильного телефона в розетке, так как мы рискуем собственной безопасностью, потому что в сетях бывают скачки напряжения. Зарядное устройство может не только задымиться, но и стать причиной пожара”, - предупредили спасатели.

Ранее Телеграф рассказывал, как в квартире одного из домов Гродно в прошлом году взорвался мобильный телефон. Мужчина поставил смартфон на зарядку, а через время он взорвался. Владелец телефона смог справится с возгораниям сам, накрыв место плотной тканью.

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