Влияет ли оставленная в розетке зарядка на счёт за электроэнергию? Вот к чему может привести эта привычка

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Опубликовано: 05.06.2024 10:16 , Обновлено: 05.06.2024

Вы иногда оставляете зарядное устройство для телефона в розетке? Эта привычка свойственна многим людям и обычно продиктована удобством, ведь готовый к подключению блок питания всегда под рукой. Связана ли эта привычка с более высокими счетами за электроэнергию? И что еще более важно, безопасно ли это? Узнали, что происходит с зарядным устройством в розетке, когда оно не подключено к телефону.

Мобильный телефон стал неотъемлемым аксессуаром, без которого люди всё чаще чувствуют себя как без рук. Многие люди, желая упростить поиск и использование зарядного устройства, просто оставляют его включенным в розетку в одном и том же месте. Эта привычка сомнительна по двум причинам. Первая - это вопрос влияния такого действия - счёт за электроэнергию. Многие люди не знают, потребляет ли электричество зарядное устройство, которое не заряжает телефон, а просто включено в розетку. Вторая причина - безопасность.

Как оставленная зарядка в розетке влияет на счёт за электроэнергию?

На самом деле, не рекомендуется оставлять зарядное устройство телефона включенным в розетку, когда тот к ней не подключен. Эта привычка становится причиной чрезмерного потребления электроэнергии, хотя надо сказать, что люди, опасающиеся значительного увеличения счета за электроэнергию, могут быть спокойны. Зарядное устройство, оставленное долгое время включенным в сеть без работы, потребляет электроэнергию, но не так сильно, как при питании аккумулятора телефона.

Расчеты показывают, что зарядное устройство, оставленное в розетке, ежегодно увеличивает затраты на электроэнергию всего на несколько рублей. Точная сумма зависит от цен конкретного поставщика электроэнергии и времени, в течение которого оно остается подключенным к сети. Так что это не такая уж большая сумма, но если дома круглый год к розеткам будет подключено несколько блоков питания, то стоимость увеличится.

А как насчет безопасности?

Существует риск перегрева, что может повлиять на его функциональность и срок службы в долгосрочной перспективе. По этой причине рекомендуется вынимать зарядное устройство из розетки, когда аккумулятор телефона заряжен.

Ранее Telegraf.news писал о том, что Интернет пестрит советами о «правильной» зарядке смартфона, и один из самых живучих — правило «золотого диапазона» 40-80%. Якобы, так мы продлим жизнь аккумулятору. Но так ли это на самом деле? Давайте разбираться.

Правда ли, что смартфон лучше заряжать до 80%? Разобрались