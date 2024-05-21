Почему в ресторанах подают очень маленькие порции? На это есть целых 7 причин

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Опубликовано: 21.05.2024 15:05 , Обновлено: 21.05.2024

Если вы когда-нибудь ходили в ресторан и вам подавали красиво сервированное, но маленькое блюдо, вы наверняка были удивлены. В конце концов, вы заплатили немало, и порция выглядела немного непропорциональной цене. Однако за всем этим кроются интересные причины.

Дорогие ингредиенты

Блюда с изысканными, тщательно отобранными ингредиентами - удел элитных ресторанов. Полкило говядины Wagyu может стоить до 1300 долларов, а килограмм икры - около 50 000 долларов. Представьте себе большую тарелку, полную этих ингредиентов, дополнительно обогащенную белыми трюфелями из Италии (стоимостью около $9000 за килограмм). Цена будет чрезвычайно высока!

Учитывая, что подобные заведения используют качественные ингредиенты, возможно, даже импортируют их, легко понять, что меньший размер порции делает конечную цену блюда более доступной.

Элегантность

Маленькие порции легче разместить на тарелке. Они будут выглядеть более элегантно для клиента, который будет наслаждаться ими сначала глазами, а затем вкусом.

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Всего понемногу

В большинстве ресторанов подают сеты из трех блюд — закуски, основного блюда и десерта. И мы часто предпочитаем заказать только основное блюдо.

В изысканных заведениях обед может состоять из 11-12 различных блюд! Это:

Finger food, “пальчиковая еда” — простая еда, которую нужно есть руками; закуски; суп; салат; рыба; первое основное блюдо; так называемый palate cleanser - блюдо для освежения вкуса; второе основное блюдо; сыр; десерт или торт; напитки.

Только представьте, как бы вы съели все это, если бы подавали стандартными порциями! Именно поэтому в ресторанах уменьшают размер порции, чтобы вы могли попробовать все понемногу.

Произведение искусство

Есть такое французское блюдо - гаргуйю, которое состоит из 16 различных овощей, приготовленных по отдельности. Блюдо формируется на тарелке в произведение искусства, что, несомненно, впечатлит любого клиента, который увидит эту прекрасную картину, нарисованную не на холсте, а на посуде.

Только представьте, что вы пытаетесь придать этим крошечным овощам красивую форму на уже заполненной тарелке. Скорее всего, они не будут так радовать глаз, как на картине. По этой причине шеф-повара предпочитают меньшие порции.

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Каждый кусочек запоминается

Первые укусы блюда самые вкусные. Это связано с тем, что наши вкусовые рецепторы становятся менее чувствительными по мере того, как мы едим.

Зная это, шеф-повара делают акцент на качестве блюда, а не на его размере. При небольших порциях каждый кусочек становится вкуснее и не надоедает, как при больших объемах обычной еды.

Впечатление первоклассного блюда высокого качества

Некоторые из нас испытывают гордость, когда участвуют в престижном мероприятии или становятся обладателями ограниченной серии какого-либо продукта. Утверждения «меньше - значит больше» и «маленькое - значит красивое» определенно применимы здесь.

Неудивительно, что доступ к роскошным заведениям и изысканным блюдам вызывает те же эмоции, особенно если в блюде содержится небольшое количество ингредиентов, которые мы считаем качественными.

Повышает ожидания

Увидев тарелку с таким маленьким количеством еды, мы начинаем гадать, в чем причина. Однако если мы присутствуем на трапезе, состоящей из нескольких блюд, мы, конечно же, с любопытством ждем, что же скрывает для нас следующее блюдо. Это предвкушение очень волнительно!

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