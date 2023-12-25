Эту ошибку допускают почти все. Мишленовский шеф-повар рассказал, как запечь самую хрустящую картошку
Шеф-повар лучшего ресторана Суррея поделился своим рецептом приготовления самого вкусного запеченого картофеля. По словам профессионала, есть две несложные хитрости, которые помогут добиться максимально хрустящей корочки на картошке.
Шеф-повар Стив Смит, возглавляющий кухню в отеле Latymer inside Penyhill Park Hotel and Spa в Бэгшоте, последние два десятилетия является обладателем звезды Мишлен и признан одним из самых талантливых шеф-поваров в Великобритании. На этой неделе, в преддверии Рождества, он поделился своим рецептом приготовления превосходного жареного картофеля, [link href=“https://www.getsurrey.co.uk/whats-on/food-drink-news/roast-potato-recipe-mistake-everyone-28190389” target=“_blank” rel=“noopener”] сообщил [/link] портал Getsurrey.co.uk.
Эти три ошибки при варке картошки допускают почти все. А как правильно?
Шеф раскрыл два секрета, которые помогают получить максимально хрустящий результат. По его словам, одна из ошибок, которую многие совершают при приготовлении жареной картошки, - это слишком рано переворачивают ее в духовке.
Шеф-повар Смит заявил, что при приготовлении запеченого картофеля сначала всегда следует доводить его до кипения, положив в холодную воду. А затем уже в духовке не переворачивать картофель до тех пор, пока “не начнет образовываться приятная корочка”. Только так, рассказал он, можно добиться максимально хрустящего результата.
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Рецепт хрустящего картофеля от шефа Смита
Ингредиенты:
- 1 кг картофеля,
- 100 г говяжьего жира или просто растительного масла,
- 2 ст.л. картофельной (или рисовой) муки,
- 2 зубчика чеснока,
- Несколько веточек розмарина,
- Несколько веточек тимьяна,
- Морская соль,
- свежемолотый черный перец.
Как приготовить?
- Очистите и нарежьте картошку. Но не слишком мелко. Положите в кастрюлю с холодной водой и постепенно доведите до кипения. Варить потом не более двух минут и откиньте на дуршлаг, перемешайте картошку и равномерно посыпьте мукой.
- В предварительно разогретой духовке подготовьте противень, достаточно глубокий и широкий, чтобы картошка ложилась ровно.
- Добавьте масло, затем картошку, зелень и чеснок.
- Обильно посолите и поперчите.
- Поставьте в духовку и оставьте в покое картошку на 20 минут. Переворачивайте картошку только после того, как на ней начнет образовываться приятная корочка.
- Готовьте, пока она не станет равномерно хрустящей снаружи и пышной внутри. Все - хрустящий картофель готов, можно подавать к столу.
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