Почему у котов шершавый язык? Об этих 6 функциях полезно знать каждому хозяину

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Опубликовано: 08.10.2024 10:39 , Обновлено: 08.10.2024

Вы когда-нибудь задумывались, почему язык кошки напоминает наждачную бумагу? Каждому хозяину стоит поближе познакомиться со строением кошачьего языка и его функциями. Ученым удалось очень хорошо изучить кошачью «щетку».

Язык кошки шершавый, потому что покрыт маленькими «шипами» - крючковатыми сосочками из кератина. Под микроскопом кошачий язык выглядит потрясающе - эти шиповидные сосочки напоминают миниатюрные коготки (которые, кстати, тоже сделаны из кератина!), направленные в сторону горла. Длина каждого сосочка - около 2 мм.

Зачем же кошкам нужны эти твердые выступы, покрывающие верхнюю часть языка? Оказывается, они чрезвычайно важны, а их функция соответствует таким инструментам, как:

щетка и расческа;

скребок;

терка;

ложка, ковш для набирания воды.

Щетка для шерсти

Шершавый язык выполняет несколько важных функций во время стандартного умывания кошки. Конечно же, он великолепно распутывает шерсть, предотвращая образование колтунов.

Шершавость языка также делает его очень точным инструментом, помогая кошке во время вылизывания удалять с шерсти грязь, отмершие волоски и возможных паразитов.

Терморегуляция

Вылизывая шерсть, кошка равномерно распределяет кожное сало, вырабатываемое сальными железами, по меху, создавая водонепроницаемую шерсть, защищающую животное от негативного воздействия погоды.

Кроме того, язык служит для распределения слюны, которая выполняет терморегуляционную функцию. Это очень важная функция в жаркую погоду, так как у кошки мало потовых желез. В основном они расположены на подушечках лап, а значит, кошке приходится решать проблему терморегуляции другими способами.

Когда температура воздуха высока, слюнные железы кошки работают с повышенной интенсивностью. Чтобы охладиться, кошка покрывает слюной всю свою шерсть. Испаряющаяся слюна значительно охлаждает тело и приносит облегчение.

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Маскировка запаха

Пожалуй, самая важная причина, по которой кошки должны содержать себя в безупречной чистоте, заключается в том, что, будучи хищниками, охотящимися из засады, они должны скрывать свой запах от добычи. Многие животные, на которых охотятся кошки, обладают прекрасным обонянием. Один нюх на подозрительный запах может выдать охотника - и тогда засада провалится.

С другой стороны, мелкие виды кошек, в том числе и домашняя, также должны скрывать свой запах от более крупных животных, представляющих потенциальную угрозу. Именно поэтому кошка, помимо прочего, закапывает свои экскременты, а также старается сохранить нейтральный запах, поддерживая идеальную гигиену. И, возможно, именно поэтому она часто моется сразу после того, как кто-то прикасается к ней и «нарушает» эту нейтральность.

В частности, кошки тщательно моются после еды - так же ведут себя их одичавшие сородичи, которые не хотят, чтобы запах пищи привлекал любителей вольного питания.

Еда

Язык наших четвероногих играет важную роль и во время еды, особенно крупной добычи. Являясь отличным «скребком», язык, покрытый загнутыми назад сосочками, прекрасно отделяет мясо от кости и позволяет использовать всю доступную пищу.

В то же время язык помогает кошке захватывать кусочки пищи, что особенно заметно, когда мурлыка ест идеально измельченный корм в виде паштета, который было бы трудно захватить зубами.

Вода

У кошек большой угол раскрытия челюстей и в целом широкая морда, что облегчает им работу зубами при убийстве добычи. Однако из-за этой «широкой улыбки» кошке сложнее пить - если бы она пила, как мы, вода просто вытекала бы по бокам.

Поэтому, чтобы утолить жажду, кошкам приходится захватывать воду языком. Сначала они кладут язык на поверхность воды, а затем быстро поднимают его, образуя столб воды. Прежде чем этот столб опустится, кошки втягивают язык в рот и таким образом пьют.

Они в совершенстве овладели этой техникой - не разбрызгивают воду в стороны, и мордочка тоже остается сухой. Язык кошки, покрытый сосочками, лучше удерживает воду, пока животное не сомкнет челюсти.

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Остерегайтесь ворса!

К сожалению, у идеальной щетки есть один недостаток - обращенные внутрь бородавки не позволяют удалить шерсть изо рта, поэтому она «загребается» в горло, проглатывается и оказывается в желудке. Таким образом, могут образовываться волосяные комочки, которые и являются причиной энвомации.

Чтобы избежать опасных осложнений, кошки инстинктивно едят траву, чтобы вывести комочки шерсти.

У кошачьего языка много задач. Многофункциональность этого органа просто поражает. К этому стоит добавить, что, вылизывая друг друга, кошки укрепляют свои связи. Так что если ваш мурлыка облизывает вас, примите это как похвалу!

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