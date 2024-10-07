Учёные заявили, что кошки умеют улыбаться. Как это выглядит?

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Опубликовано: 07.10.2024 11:00 , Обновлено: 07.10.2024

Британские учёные провели ряд исследований и выяснили, что у кошек есть сигналы, которые можно прировнять к человеческой улыбке. Более того, хозяева питомцев могут использовать такое действие, чтобы расположить к себе животное.

По мнению ученых из Университета Сассекса в Великобритании, кошачьи глаза играют важную роль в их механизме передаче эмоций. И одним из сигналов, который можно сравнить с человеческой улыбкой, является медленное прикрытие век питомцем.

В исследовании приняла участие 21 кошка из 14 разных домов. Учёные поставили ряд экспериментов и выяснили, что, используя такую “улыбку” хозяева могут увеличить благосклонность питомца. Выглядел эксперимент следующим образом: хозяин садился в метре от кошки и медленно моргал, когда животное смотрело на него.

Камеры видеонаблюдения в этот момент фиксировали выражение лица владельца и морды кота. Затем учёные сравнили, как кот реагировал на хозяина, когда тот не моргал.

Оказалось, что кошки чаще «подмигивают» своим хозяевам в ответ на их медленное моргание. Когда люди не делали такого жеста, кошки тоже прикрывали веки, глядя на хозяев, но делали это гораздо реже.

Учёные пришли к выводу, что этот механизм взаимодействия аналогичен человеческой улыбке. И кошки, как и люди, “улыбаются” чаще, когда кто-то улыбается им.

В ходе эксперимента с кошками взаимодействовали и незнакомые им люди. Так, члены исследовательской группы провели аналогичные действия с 24 кошками.

Помимо того, что исследователь, глядя на кошку, прикрывал глаза, он ещё и протянул к нему руку.

Этот эксперимент доказал, что в ответ на поведение незнакомца, закрывшего им веки, кошки охотнее не только “подмигивали” в ответ, но и чаще приближались к руке.

«Это то, что вы можете попробовать со своей кошкой дома или с кошкой, которую вы встретили на улице. Отличный способ укрепить связь с вашим питомцем. Попробуйте прищуриться, как будто улыбаетесь, а затем закройте глаза на несколько секунд. Если кот вам отвечает таким же образом, значит, вы начали разговор”, - рассказала руководитель исследования Карен МакКомб.

По её словам это первое исследование, доказавшее, что взаимодействие кошки и человека таким образом положительно сказывается на коммуникации.

Ранее Telegraf.news писал о том, что трудно удержаться от проявления любви к своему питомцу. Достаточно, чтобы он оказался рядом с вами, и вы уже испытываете желание обнять и погладить его. Однако среди кошек часто случается так, что после такого общения они начинают интенсивно чистить языком шерсть в тех местах, где мы их трогали. Почему они так себя ведут? Причин может быть несколько, и их не стоит игнорировать.

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