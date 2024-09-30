Почему ваша кошка умывается после того, как ее погладили? Не стоит игнорировать эти 5 причин

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Опубликовано: 30.09.2024 07:33 , Обновлено: 29.09.2024

Трудно удержаться от проявления любви к своему питомцу. Достаточно, чтобы он оказался рядом с вами, и вы уже испытываете желание обнять и погладить его. Однако среди кошек часто случается так, что после такого общения они начинают интенсивно чистить языком шерсть в тех местах, где мы их трогали. Почему они так себя ведут? Причин может быть несколько, и их не стоит игнорировать.

Испортили “прическу”

Причины такого поведения могут быть самыми разными, одна из которых связана с гигиеной и эстетикой питомца. Вполне вероятно, что кот долгое время приводил свою шерсть в порядок, а вы ее просто испортили. Поэтому питомцу необходимо снова привести ее в порядок.

Запах

Еще одна причина может быть связана с чрезмерно интенсивным запахом, который вы оставили на шерсти животного. Помните, что у кошек очень чувствительное обоняние. Достаточно, если вы до этого благоухали сильным ароматом, который не подходит вашему мурлыке.

Это может относиться и к запаху, оставленному другими вещами, например косметикой, едой или чистящими средствами. После таких поглаживаний естественный запах кошки нарушается, и она стремится избавиться от него, чтобы чувствовать себя комфортно.

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Пометка территории

Такое поведение можно рассматривать и как форму обозначения своей территории. Ваша кошка предпочитает, чтобы вы пахли ею, а не наоборот. Именно поэтому мурлыки трутся о людей и вещи, вылизывают нас или писают на предметы в доме.

Недовольство

Возможно, ваша кошка таким образом проявляет свое недовольство. Скорее всего, то, как вы проявляете к питомцу любовь, не доставляет ему удовольствия. Вы можете воспринять это как сигнал о том, что он хочет, чтобы его гладили по-другому.

Обратите внимание на то, сопровождается ли эта активность вилянием хвоста, отсутствием мурлыканья или даже укусами. Это признаки того, что мурлыка недоволен. Мытье кошки может стать для нее средством снятия стресса после неприятной ситуации.

“Обязанность” шерсти котов

Шерсть у кошки не только красиво выглядит, но и имеет свои «обязанности».

Последняя причина, по которой кошка вылизывает свой мех, может заключаться в том, что изменилось расположение меха, в результате чего он перестал выполнять свои функции. Интересно, как мех мог перестать работать? Мех не только красиво смотрится на коте, но и отвечает за регуляцию температуры тела. Зимой он должен защищать от мороза, а летом - от жары.

Поэтому расположение шерсти так важно, и ваша кошка прекрасно знает об этом и должна за этим следить. Доверьтесь своему питомцу, он знает, что делает.

Стоит понаблюдать за небольшими проявлениями поведения кошки, ведь так она пытается показать нам, что не так.

Ранее Telegraf.news писал, что многие заводят себе кошек, ожидая, что их питомец будет радовать их своим добрым и ласковым нравом. Чаще всего ожидания владельцев не обманываются. Однако иногда случается так, что любимый питомец быстро сменяет мурлыкание агрессией и начинает кусаться и царапаться. Почему так происходит и как избавить кошку от таких манер?

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