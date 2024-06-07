Почти все хозяева допускают эту ошибку. Куда нельзя ставить миску с водой для кошки?

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Опубликовано: 07.06.2024 14:03 , Обновлено: 07.06.2024

Кошачья миска должна стоять в месте, где наш пушистый друг чувствует себя в безопасности. Питомцы ценят чистоту и уединение, поэтому это может побудить их чаще пить. Узнайте, из какой миски должна пить ваша кошка и где ее поставить, чтобы у вашей любимой мурлыки всегда был доступ к свежей воде.

Где должна стоять кошачья миска для воды?

Идеальное место для кошачьей миски с водой должно находиться вдали от часто используемых мест в доме, таких как коридоры или прихожая, где больше всего людей и других домашних животных. В таком месте не должно быть громких звуков, например, громкой музыки, телевизора или шумов, связанных с бытовой техникой.

Кошки любят чувствовать себя в безопасности, когда пьют, поэтому миска с водой должна находиться в месте, где нет возможности внезапно появиться членам семьи или другим животным. Хорошим вариантом может быть размещение миски с водой, например, на полке или специально приспособленной когтеточке с местом для миски. Это позволит кошкам лучше видеть окружающую обстановку и контролировать пространство.

Ни в коем случае не ставьте миску с водой рядом с лотком. Кошки обладают природным инстинктом избегать пить воду в местах, которые могут быть загрязнены. Поскольку они удовлетворяют свои физиологические потребности в лотке, он воспринимается ими как потенциальный источник загрязнения. Если поставить воду рядом с лотком, в ней могут оказаться бактерии или другие отходы, что опасно для здоровья кошки. Мы можем побудить кошку регулярно пить воду, если поставим миску в месте, которое ассоциируется с чистотой и свежестью.

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В ситуации, когда кошачья миска с водой стоит на деревянном полу, можно использовать специальные подкладки. Некоторые подкладки обладают противоскользящими свойствами, которые помогают удерживать миску на одном месте, не позволяя ей скользить или падать. Они доступны в различных цветах и дизайнах, чтобы соответствовать интерьеру. Однако не стоит забывать регулярно мыть подставку, чтобы предотвратить размножение бактерий и плесени.

Выбрав подходящее место, постарайтесь не менять его слишком часто. Кошки ценят рутину и могут растеряться, если их миску с водой часто переставлять.

Можно ли ставить воду рядом с едой?

В естественной среде кошки обычно пьют воду из источников, расположенных вдали от мест, где они едят. Это эволюционное поведение, позволяющее избежать загрязнения воды остатками пищи (падалью), которые могут привлекать бактерии и паразитов.

Питье воды, загрязненной пищей, может привести к таким проблемам со здоровьем, как желудочно-кишечные инфекции, поэтому кошки инстинктивно ищут чистую воду. Стоит также отметить, что они очень чувствительны к вкусу и запаху воды. Если вода находится рядом с едой, она может принимать запахи пищи, а это отталкивает кошек от питья.

Если их заставляют пить воду рядом с едой, они могут почувствовать стресс или дискомфорт. Тогда они будут потреблять меньше воды, что очень важно для питомцев с проблемами мочеиспускания. Если поставить миску с водой подальше от еды, это может побудить кошку пить чаще. На это следует обратить внимание, особенно если наши домашние питомцы питаются преимущественно сухим кормом, так как в этом случае им требуется больше жидкости. Таким образом, им не грозят возможные проблемы с почками.

Из какой миски должна есть/пить кошка?

Выбирая миску для своей кошки, следует помнить, что она напрямую влияет на ее здоровье и самочувствие. Исходя из этого, прежде чем остановить свой выбор на том или ином изделии, стоит обратить внимание на несколько очень важных аспектов.

материал: наиболее подходящими являются миски из нержавеющей стали, керамики или стекла. Они долговечны, легко моются и не сохраняют неприятных запахов, в отличие от пластика, в котором могут размножаться бактерии;

наиболее подходящими являются миски из нержавеющей стали, керамики или стекла. Они долговечны, легко моются и не сохраняют неприятных запахов, в отличие от пластика, в котором могут размножаться бактерии; форма и глубина: идеальная миска для кошки - широкая и неглубокая. Тогда наш пушистый любимец сможет поглощать пищу, не раздражая нежные вибриссы. Усики кошки уходят корнями глубоко в кожу, поэтому если она коснется ими края миски, то может почувствовать дискомфорт или даже боль;

идеальная миска для кошки - широкая и неглубокая. Тогда наш пушистый любимец сможет поглощать пищу, не раздражая нежные вибриссы. Усики кошки уходят корнями глубоко в кожу, поэтому если она коснется ими края миски, то может почувствовать дискомфорт или даже боль; размер: миска должна соответствовать размеру кошки и ее мордочки. Для маленьких кошек глубокие миски могут быть неудобными и затруднять доступ к еде;

миска должна соответствовать размеру кошки и ее мордочки. Для маленьких кошек глубокие миски могут быть неудобными и затруднять доступ к еде; подставка: миска должна иметь нескользящее основание или резиновую подкладку, чтобы она не двигалась во время еды;

миска должна иметь нескользящее основание или резиновую подкладку, чтобы она не двигалась во время еды; гигиена: регулярное мытье мисок позволит поддерживать гигиену и здоровье кошки, предотвращая размножение нежелательных микроорганизмов;

регулярное мытье мисок позволит поддерживать гигиену и здоровье кошки, предотвращая размножение нежелательных микроорганизмов; количество и расположение: если у вас несколько кошек, у каждой должна быть своя миска;

если у вас несколько кошек, у каждой должна быть своя миска; особые потребности : пожилым кошкам или кошкам с проблемами со здоровьем могут понадобиться миски на возвышении или автоматические дозаторы корма, чтобы им было удобнее есть.

Каждая кошка уникальна и может иметь совершенно разные предпочтения. Наблюдение за поведением вашей кошки поможет вам подобрать миску в соответствии с ее индивидуальными потребностями, обеспечивая ее здоровье и счастье.

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