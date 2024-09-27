Почему у кошек белые "носочки"? Эксперт назвал причины особенного окраса питомцев

Опубликовано: 27.09.2024 14:34 , Обновлено: 27.09.2024

Вы когда-нибудь задумывались, почему у вашего питомца именно такой окрас, а не какой-то другой? Быть может вас интересовало, почему у многих кошек кончики лапок белого цвета? Популяризатор науки и учёный Адам Мирек рассказал в своём Instagram в чём причина такого явления.

Доктор инженерных наук Адам Мирек - активный пользователь социальных сетей и блогер, который получил известность, делясь интересными фактами из мира науки. Он регулярно публикует контент в Instagram и TikTok, где рассказывает о генетике, физиологии, эволюции и биологии. Учёный рассказывает о науке простым и доступным языком и собирает своими роликами множество просмотров. В одном из видео, которое набрало более полумиллиона просмотров, автор раскрыл секрет происхождения белых “носочков” у кошек.

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С чем связан феномен белых носочков у кошек?

Как пояснил учёный, Люди одомашнили кошек около десяти тысяч лет назад. В те времена эти животные считались чрезвычайно полезными, т. к. помогали защищать зернохранилища от грызунов, которые угрожали продовольственным запасам. Так кошки стали жить подле людей. Но в тот период них не было характерных белых лап, которые можно увидеть у многих современных домашних животных.

Откуда они взялись? Как пояснил Мирек, в естественной среде обитания кошек такая отличительная черта, как белые лапки, совсем не способствовала их выживанию. Животные, обитающие в диких условиях, пытались мимикрировать с окружающей обстановкой, и яркие белые пятна, контрастирующие с остальной частью тела, могли только выдать их положение во время охоты.

По словам учёного такой цвет лап стал результатом генетической мутации, укоренению которой поспособствовал человек. Заметив такую особенность у некоторых кошек люди стремились сохранить её и способствовали размножению таких животных. Кошки в белых “носочках” ценились за свой уникальный внешний вид и считались уникальными. Такая селекция привела к тому, что белые пятна, хотя и были достаточно редким природным явлением у кошек, стали появляться чаще в каждом новом поколении животных.

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Как происходит генная мутация?

Учёный также рассказал о самом в механизме образования белых пятен у кошек. Он отметил, что сам процесс начинается ещё на эмбриональной стадии. Клетки, которые отвечают у кошек за выработку пигмента кожи и шерсти, называются меланоцитами. Они начинают распространяться со спины и перемещаются в период развития эмбриона по телу, достигая живота.

Если клетки покрывают всё тело, шерсть у кошки будет однородной. Однако в некоторых случаях по генетическим причинам меланоциты не распространяются полностью — тогда отдельные участки, особенно живот и лапы, остаются белыми. Это результат генетической мутации, которая в природных условиях была бы недостатком, но в домашних условиях стала привлекательной особенностью, поощряемой людьми.

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