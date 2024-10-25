Почему коты теряют усы? Вот когда нужно обязательно сходить к ветеринару

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Опубликовано: 25.10.2024 11:18 , Обновлено: 25.10.2024

Кошачьи усы — чрезвычайно важные органы осязания. Они позволяют животным определять размеры отверстий, следить за окружающей обстановкой, получать сообщения и даже «видеть» без помощи глаз. Но почему иногда они выпадают и когда стоит обратиться к ветеринару?

Выпадение усов у кошки - это нормальный процесс, как и выпадение шерсти. Кошка линяет, чтобы избавиться от отмершей шерсти, и то же самое происходит с усами.

Другое дело, если ваш мурлыка теряет сразу несколько усов или теряет их тревожно часто. У этой проблемы могут быть разные причины. Выяснить их - самое важное, чтобы помочь вашей кошке выздороветь.

[info_b]Если выпадает не один или два уса, а сразу несколько, или если они выпадают регулярно, через короткие промежутки времени, это повод для визита к ветеринару.[/info_b]

Основные причины усиленного выпадения усов назвала польский кошачий бихеоверист Анна Зелинска-Хошаф.

Аллергическая реакция

Усиленное выпадение усов может быть связано с аллергической реакцией, особенно если одновременно с этим вы заметили облысение или поредение шерсти вашего питомца.

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Это может быть пищевая аллергия или вызванная каким-либо аллергеном из окружающей среды, например пыльцой или плесенью.

Если аллергия сопровождается зудом - а это часто бывает, - выпадение шерсти может быть вторичным по отношению к воспалению кожи, вызванному расчесыванием животного.

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Бактериальная или грибковая инфекция

Бактериальные или грибковые инфекции могут вызывать выпадение шерсти, в том числе усов, если инфекция локализовалась только в области морды кошки. Другие признаки инфекции могут включать:

зуд (не всегда),

покраснение кожи, чешуйки или струпья на коже,

наличие засохших гнойных выделений в инфицированной области.

Фото иллюстрационное

Сильный стресс

Очень сильный стресс может вызвать выпадение шерсти у кошки, в том числе усов. Такая реакция может возникнуть у некоторых животных в результате резких изменений в их жизни и окружающей обстановке - например, смерти хозяина или внезапной смены места жительства.

Кошка может проявлять и другие симптомы того, что она не справляется со стрессом, например:

прячется;

испражняется вне лотка;

отсутствие аппетита;

мяуканье.

Физическая травма

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Усы могут потеряться и в результате физической травмы – например, в результате частых царапин или драк между кошками. Бывает, что ваш питомец теряет усы, когда очень интенсивно трется о предметы с шероховатыми или острыми краями.

Усы выпадают, когда рана расположена в месте выхода усов на поверхность кожи.

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Кошачьи прыщи

Как и у людей, у кошек могут быть прыщи. Наиболее частым местом их появления является подбородок . Иногда, если прыщи распространяются, они могут появиться и выше, возле усов.

Потом случается, что часть усов выпадает, особенно если на лице развивается местное воспаление.

Фото иллюстрационное

Гипотиреоз у кошки

Щитовидная железа вырабатывает гормоны, отвечающие за многие важные функции организма. Гипотиреоз – это заболевание, при котором железа вырабатывает слишком мало гормонов для удовлетворения потребностей организма.

Одним из симптомов гипотиреоза является тусклый и редеющий мех, а также редкие усы, которые могут не вырасти после выпадения. Это связано с тем, что недостаточное производство гормонов щитовидной железы может привести к уменьшению количества волосяных фолликулов.

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