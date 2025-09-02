Почему коты скребутся в дверь? Вот как отучить и когда нужно обратиться к ветеринару

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Опубликовано: 02.09.2025 14:52 , Обновлено: 02.09.2025

Вы просыпаетесь ночью от того, что ваша кошка царапает дверь? Она продолжает делать это и днём? Возможно, она устала, замерзла, испугалась, просто проголодалась или... скучает. У питомцев есть множество причин царапать входную и комнатные двери, чтобы их впустили. Вот основных 5 причин и 7 способов отучить животное от этого занятия.

Не признает искусственных границ

Ваша территория — это ваш дом и сад/огород. Кошка не признаёт подобных искусственных границ. У неё есть своя территория, границы которой не обязательно совпадают с размерами вашего дома или участка.

Территория кошки может включать в себя, например, сад соседей, где ваш питомец чувствует себя как дома. И она не понимает, почему вы не выпускаете её туда.

Точно так же она относится и к ванной комнате — не понимает, почему вы запираетесь там и не даёте ей свободного доступа на её территорию.

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Скука или голод

Кошка может царапать дверь, потому что дома нечего делать. Если мы не проводим с ней время, кроме кормления, не играем с ней и оставляем её в одиночестве большую часть дня, неудивительно, что она ищет себе занятие и развлечение.

Если вы не измените свой подход, она не перестанет царапать дверь, желая сбежать от утомительного заточения.

Это также может быть способом привлечь внимание — некоторые кошки царапают двери, например, шкафов, чтобы дать своим хозяевам знать, что пора кормить.

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Двери никогда раньше не были закрыты

Кошка, царапающаяся в дверь, также может быть протестом против ограничения ранее доступного пространства.

Если вы раньше держали дверь открытой, а теперь стали закрывать, может быть сложно объяснить кошке это изменение.

Со временем она может отучиться, если вы будете последовательны и не будете уступать ей время от времени. Любые исключения увеличат время, необходимое для того, чтобы отучить кошку заходить в эту комнату.

Считает дверь когтеточкой

Возможно, у вашего питомца даже две когтеточки, но делать маникюр лучше на двери, потому что он предпочитает вертикальную, а у него горизонтальные.

Возможно, когтеточка расположена в неудобном для кошки месте, например, в коридоре, по которому постоянно кто-то ходит? Или, может быть, ваша кошка научилась точить когти о дверь ещё до того, как вы купили ей когтеточку.

Привычка

Привычки — вторая натура, как для людей, так и для животных. С ними трудно бороться.

Возможно, вы не сможете понять, почему ваша кошка царапает дверь, потому что, когда вы её открываете, она не хочет выходить. Это просто привычка, которая у неё выработалась.

Если вы видите, что она делает это так настойчиво, словно не может остановиться, вероятно, привычка переросла в компульсивное поведение. Это может указывать на проблемы со здоровьем. Возможно, ваша кошка пытается избавиться от фрустрации, связанной с болью или другим дискомфортом. В этом случае следует обратиться к ветеринару.

Как отучить кошку царапать дверь?

Если это стало раздражающей привычкой и вы исключили медицинские причины, есть несколько способов отучить питомца от этой привычки.

Отвлеките животное. Используйте кошачью травку, любимое лакомство кошки, или почешите её под подбородком.

Используйте кошачью травку, любимое лакомство кошки, или почешите её под подбородком. Отпугните кошку. Можно использовать репеллент из зоомагазина или, например, ароматическое масло, которое не нравится вашей кошке.

Можно использовать репеллент из зоомагазина или, например, ароматическое масло, которое не нравится вашей кошке. Купите когтеточку. Если вы ещё этого не сделали, это может решить проблему. Если у вас уже давно есть когтеточка, но ваша кошка к ней не проявляет интереса, поместите её возле двери и опрыскайте кошачьей мятой.

Если вы ещё этого не сделали, это может решить проблему. Если у вас уже давно есть когтеточка, но ваша кошка к ней не проявляет интереса, поместите её возле двери и опрыскайте кошачьей мятой. Играйте с кошкой. Делайте это как можно чаще. Если вам удастся утомить кошку игрой, она станет спокойнее и ляжет спать, вместо того чтобы царапать дверь.

Делайте это как можно чаще. Если вам удастся утомить кошку игрой, она станет спокойнее и ляжет спать, вместо того чтобы царапать дверь. Подготовьте для кошки новое, тёплое место для сна. В идеале — несколько. Если кошка царапает дверь, потому что хочет выйти и найти уютное укрытие, этот метод может быть эффективным.

В идеале — несколько. Если кошка царапает дверь, потому что хочет выйти и найти уютное укрытие, этот метод может быть эффективным. Подумайте о том, чтобы завести вторую кошку. Этот метод не всегда работает. Однако, если ваша кошка общительная и любопытная, а у вас мало на неё времени, она может чувствовать себя одинокой и скучающей. Новый питомец может утешить её и помочь избавиться от этой раздражающей привычки.

Перечисленные выше методы отвлекут вашу кошку от двери, но некоторые из них могут сработать лишь временно – до следующего раза. Более эффективное решение, которое может привести к долгосрочному улучшению поведения, – это дрессировка . Это может быть сложно, поскольку кошки упрямы. Но что плохого в попытке? Может быть, и сработает!

Шаг 1. Подойдите к двери, которую любит царапать ваша кошка. Закройте её и вознаградите кошку лакомством только тогда, когда она спокойна и не царапается. Откройте дверь и повторите упражнение несколько раз в течение нескольких дней.

Шаг 2. Подождите, пока кошка успокоится. Уйдите и закройте дверь. Вернитесь и повторите то же самое несколько раз, поощряя кошку лакомством, если она останется спокойной и не будет царапать дверь.

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