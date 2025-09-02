Почему коты скребутся в дверь? Вот как отучить и когда нужно обратиться к ветеринару
Вы просыпаетесь ночью от того, что ваша кошка царапает дверь? Она продолжает делать это и днём? Возможно, она устала, замерзла, испугалась, просто проголодалась или... скучает. У питомцев есть множество причин царапать входную и комнатные двери, чтобы их впустили. Вот основных 5 причин и 7 способов отучить животное от этого занятия.
Не признает искусственных границ
Ваша территория — это ваш дом и сад/огород. Кошка не признаёт подобных искусственных границ. У неё есть своя территория, границы которой не обязательно совпадают с размерами вашего дома или участка.
Территория кошки может включать в себя, например, сад соседей, где ваш питомец чувствует себя как дома. И она не понимает, почему вы не выпускаете её туда.
Точно так же она относится и к ванной комнате — не понимает, почему вы запираетесь там и не даёте ей свободного доступа на её территорию.
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Скука или голод
Кошка может царапать дверь, потому что дома нечего делать. Если мы не проводим с ней время, кроме кормления, не играем с ней и оставляем её в одиночестве большую часть дня, неудивительно, что она ищет себе занятие и развлечение.
Если вы не измените свой подход, она не перестанет царапать дверь, желая сбежать от утомительного заточения.
Это также может быть способом привлечь внимание — некоторые кошки царапают двери, например, шкафов, чтобы дать своим хозяевам знать, что пора кормить.
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Двери никогда раньше не были закрыты
Кошка, царапающаяся в дверь, также может быть протестом против ограничения ранее доступного пространства.
Если вы раньше держали дверь открытой, а теперь стали закрывать, может быть сложно объяснить кошке это изменение.
Со временем она может отучиться, если вы будете последовательны и не будете уступать ей время от времени. Любые исключения увеличат время, необходимое для того, чтобы отучить кошку заходить в эту комнату.
Считает дверь когтеточкой
Возможно, у вашего питомца даже две когтеточки, но делать маникюр лучше на двери, потому что он предпочитает вертикальную, а у него горизонтальные.
Возможно, когтеточка расположена в неудобном для кошки месте, например, в коридоре, по которому постоянно кто-то ходит? Или, может быть, ваша кошка научилась точить когти о дверь ещё до того, как вы купили ей когтеточку.
Привычка
Привычки — вторая натура, как для людей, так и для животных. С ними трудно бороться.
Возможно, вы не сможете понять, почему ваша кошка царапает дверь, потому что, когда вы её открываете, она не хочет выходить. Это просто привычка, которая у неё выработалась.
Если вы видите, что она делает это так настойчиво, словно не может остановиться, вероятно, привычка переросла в компульсивное поведение. Это может указывать на проблемы со здоровьем. Возможно, ваша кошка пытается избавиться от фрустрации, связанной с болью или другим дискомфортом. В этом случае следует обратиться к ветеринару.
Как отучить кошку царапать дверь?
Если это стало раздражающей привычкой и вы исключили медицинские причины, есть несколько способов отучить питомца от этой привычки.
- Отвлеките животное. Используйте кошачью травку, любимое лакомство кошки, или почешите её под подбородком.
- Отпугните кошку. Можно использовать репеллент из зоомагазина или, например, ароматическое масло, которое не нравится вашей кошке.
- Купите когтеточку. Если вы ещё этого не сделали, это может решить проблему. Если у вас уже давно есть когтеточка, но ваша кошка к ней не проявляет интереса, поместите её возле двери и опрыскайте кошачьей мятой.
- Играйте с кошкой. Делайте это как можно чаще. Если вам удастся утомить кошку игрой, она станет спокойнее и ляжет спать, вместо того чтобы царапать дверь.
- Подготовьте для кошки новое, тёплое место для сна. В идеале — несколько. Если кошка царапает дверь, потому что хочет выйти и найти уютное укрытие, этот метод может быть эффективным.
- Подумайте о том, чтобы завести вторую кошку. Этот метод не всегда работает. Однако, если ваша кошка общительная и любопытная, а у вас мало на неё времени, она может чувствовать себя одинокой и скучающей. Новый питомец может утешить её и помочь избавиться от этой раздражающей привычки.
Перечисленные выше методы отвлекут вашу кошку от двери, но некоторые из них могут сработать лишь временно – до следующего раза. Более эффективное решение, которое может привести к долгосрочному улучшению поведения, – это дрессировка . Это может быть сложно, поскольку кошки упрямы. Но что плохого в попытке? Может быть, и сработает!
Шаг 1. Подойдите к двери, которую любит царапать ваша кошка. Закройте её и вознаградите кошку лакомством только тогда, когда она спокойна и не царапается. Откройте дверь и повторите упражнение несколько раз в течение нескольких дней.
Шаг 2. Подождите, пока кошка успокоится. Уйдите и закройте дверь. Вернитесь и повторите то же самое несколько раз, поощряя кошку лакомством, если она останется спокойной и не будет царапать дверь.
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