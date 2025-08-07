Ветеринар объяснила, могут ли кошки чувствовать болезнь у людей

Опубликовано: 07.08.2025 16:27 , Обновлено: 07.08.2025

Может ли кошка чувствовать болезнь человека? Многие владельцы домашних животных утверждают, что их питомцы невероятно чувствительны к человеческим болезням, и, что ещё важнее, заботятся о них. Специалист объяснила, правда ли это на самом деле.

Известный в Польше Ветеринар, журналист и писатель Дорота Суминьска заявила, что действительно наши питомцы могут “ощущать” болезнь своих хозяев.

По ее словам, “и кошки, и собаки чувствуют наш запах, вибрации нашего тела и то, что происходит внутри них”. И, добавила ветврач,“они чувствуют это гораздо лучше, чем люди”.

“Кошка, любящая своего хозяина, часто ложится в месте, не требующем внимания. Это её способ проявить заботу о здоровье», — пояснила эксперт.

Это подтверждает и американский врач Элис Баркер, бакалавр ветеринарных наук, член Королевского колледжа ветеринарных хирургов. Она отметила, что коты “могут улавливать изменения феромонов, исходящие от человеческого тела”.

“Когда люди заболевают и разложение клеток вызывает химические изменения в организме, доказано , что кошки могут ощущать гормональные изменения с помощью обоняния”, — рассказала она.

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Какие болезни чувствуют кошки?

По словам Баркер, таким образом питомцы могут чувствовать:

рак (улавливают изменения гормонов и феромонов (внешних гормонов);

сердечный приступ (лежащие рядом с вами или сидящие у вас на коленях, кошки могут почувствовать нерегулярное или учащённое сердцебиение перед сердечным приступом);

гипертонию (кошка наверняка заметит учащённое дыхание, а если она ляжет вам на грудь, чтобы прижаться, то, скорее всего, почувствует и учащённое сердцебиение).

Кроме того, специалист заявила, что существуют научные данные, подтверждающие, что кошки способны распознавать человеческие эмоции, такие как гнев или радость. Поэтому, если их хозяин страдает от каких-либо психических заболеваний, таких как тревожность или депрессия, весьма вероятно, что он будет вести себя ненормально, и кошка это почувствует благодаря сильной связи с хозяином.

Ранее Telegraf.news писал, что наверняка многим владельцам кошек и собак приходилось наблюдать странное поведение своих питомцев во время сна. В какой-то момент животное вдруг начинает подёргиваться, что вызывает беспокойство у его хозяев. Почему так происходит и не является ли это признаком какого-либо заболевания? Журналистка Telegraf.news спросила об этом ветеринара Владиславу Шеремет.

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