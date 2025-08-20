Почему коты и кошки следят за нами в ванной? На это есть минимум 10 причин

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Опубликовано: 20.08.2025 16:05 , Обновлено: 20.08.2025

Вы, вероятно, тоже сталкивались с такой ситуацией: заходите в ванную, а ваш кот бежит сзади. Вы закрываете дверь перед его носом, и он приходит в ярость. Он будет мяукать, царапать когтями, просовывать лапы под дверь и затаиваться, пока вы его не впустите или не выйдете. Почему питомец так себя ведет? Узнали, почему кошки шпионят за нами в ванной — принимаем ли мы душ, купаемся, пользуемся туалетом или наносим макияж.

Вот несколько причин, которые могут объяснить преследовательское поведение кошек.

Потому что он очень любит вас

Кошка с трудом переносит одиночество, когда вы уходите из дома. Поэтому, когда вы возвращаетесь домой, ваша кошка будет с вами повсюду. Ей нужно наверстать время, проведённое без вас. В конце концов, она очень любит вас. Вы должны понимать, что всё дело в любви, включая подглядывание в ванную.

Вы телохранитель

Хотя кошка и является хищником, в природе у неё есть более крупные враги – хищники, которые на неё охотятся. Вы, как её хозяин и телохранитель, являетесь единственным гарантом её безопасности.

Чтобы быть под защитой телохранителя, животное должно оставаться рядом с вами, даже в ванной. Это объяснение поддерживают серьёзные учёные.

Врожденное любопытство

Если вы запираетесь в ванной, вероятно, вы там чем-то занимаетесь. Вы отлично проводите время, и ваш кот с радостью к вам присоединится. В конце концов, вы друзья.

Увлечение текущей водой

Кошка — хитрое животное. Она легко ассоциирует ваш вход в ванную комнату со звуком текущей воды. Она не столько хочет пить из ванны или крана, сколько охотится за ними. Движение воды — всего лишь движение потенциальной добычи. А звук воды в трубах? Для кошки это настоящий концерт.

Водопой

Однако иногда речь все же идет просто о питье воды из-под крана или ванны.

Повод для охоты

Ванная комната — любимое место не только кошек, но и чешуйниц. Эти маленькие блестящие насекомые снуют по ней по ночам. Им нравится это помещение, потому что там влажно и тепло. Если вы заметите кошку, прячущуюся за дверью ванной посреди ночи, скорее всего, она охотится на чешуйниц.

Забота о вашей безопасности

Кошка чувствует себя обязанной следить за тем, чтобы в ванной ничего не случилось — вы не упали в обморок, не получили инсульт и даже не поскользнулись в ванне. Она должна следить за вами, поэтому, если вам грозит опасность, она может поднять громкий сигнал тревоги и позвать на помощь.

Возможность проявить нежность

Мы часто заняты и не проводим с нашими кошками столько времени, сколько им хотелось бы. Неудивительно, что наш кот использует любую возможность провести с нами несколько лишних минут. Именно тоска заставляет питомца прыгать к нам на колени, когда мы в туалете или ванной.

Лоток

Множество людей ставит лоток в ванной комнате. И не все помнят оставить дверь открытой или установить дверцу для кошки. Кошки любят уединение в ванной, чтобы справить свои «туалетные дела».

Иногда лотком служит ванна или душевой поддон — гладкая текстура и аромат привлекают животных.

Любит быть на высоте

Кошки любят смотреть на мир с высоты. Они также любят лежанки с гладкой поверхностью, повторяющие их форму. Обе функции идеально сочетаются в одном предмете: умывальнике.

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