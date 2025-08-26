Коты-помощники по дому собрали 7 млн просмотров в TikTok: "Умнее большинства людей"
В социальной сети TikTok завирусилась подборка различных видео, в которых коты всячески помогают своим хозяевам по дому. Один питомец достал кольцо из слива, другой налил воды в стакан, третий заправил постель, четвертый вообще начал шить.
Ролик набрал за короткое время набрал почти 7 млн просмотров, более 780 тыс. лайков и около 2600 комментариев.
“За швейной машинкой, как я понимаю, кот Матроскин”, — пошутил один из зрителей под видео.
“А кто тебе в старости стакан воды принесет?” — вспомнил известную фразу второй.
“Тот, который принес туалетную бумагу, меня убил”, — посмеялся третий.
Четвертый отметил, что это видео для тех, “кто говорит, что коты - бесполезные животные”.
“Они умнее большинства людей”, — заявил еще один.
Тем временем некоторые усомнились, что это реальные видео, а не искусственный интеллект. Другие посетовали, что их питомцы так не умеют.