Коты-помощники по дому собрали 7 млн просмотров в TikTok: "Умнее большинства людей"

🎥 Видео

Опубликовано: 26.08.2025 16:15 , Обновлено: 25.08.2025

В социальной сети TikTok завирусилась подборка различных видео, в которых коты всячески помогают своим хозяевам по дому. Один питомец достал кольцо из слива, другой налил воды в стакан, третий заправил постель, четвертый вообще начал шить.

Ролик набрал за короткое время набрал почти 7 млн просмотров, более 780 тыс. лайков и около 2600 комментариев.

“За швейной машинкой, как я понимаю, кот Матроскин”, — пошутил один из зрителей под видео.

“А кто тебе в старости стакан воды принесет?” — вспомнил известную фразу второй.

“Тот, который принес туалетную бумагу, меня убил”, — посмеялся третий.

Четвертый отметил, что это видео для тех, “кто говорит, что коты - бесполезные животные”.

“Они умнее большинства людей”, — заявил еще один.

Тем временем некоторые усомнились, что это реальные видео, а не искусственный интеллект. Другие посетовали, что их питомцы так не умеют.