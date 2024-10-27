Почему кошки спят на обуви? Вот что им напоминает этот запах

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Опубликовано: 27.10.2024 07:51 , Обновлено: 27.10.2024

Наверняка многим хозяевам кошек (и не только) приходилось наблюдать их необычайный интерес к человеческой обуви. Кошки часто любят прилечь около пары кроссовок или и вовсе улечься на них сверху. Случается, что кошка может покусывать и вылизывать обувь, и при этом, кажется, животных совсем не смущает исходящий от них запах. Чем обусловлена такая страсть кошек? Оказывается, у этого явления есть рациональное объяснение.

На батарее, на шкафу, на кровати и на солнечном участке балкона… мест, в которых кошка любит вздремнуть, множество, и часто они не вызывают никаких вопросов. Но вот чем питомцев привлекает человеческая обувь, непонятно.

Более того, иногда питомцы могут испытывать такой же интерес к паре поношенных носков, которые их владелец неосторожностью оставил у кровати. Всё это не случайность, и любовь к поношенным носкам и обуви имеет причину. Вероятно, вы будете рады её узнать.

Почему кошки любят обувь?

Как бы тривиально это ни звучало, первопричина такого интереса – это запах . После ношения обуви в течение дня она пропитывается запахом человека, который её носит.

И хотя для вас этот запах может показаться неприятным, кошка идентифицирует его со своим хозяином. По той же причине некоторые кошки любят лизать потные руки своих владельцев.

На сайтах, посвященных животным, можно даже найти информацию о том, что запах пота от обуви или носков вызывает у кошек реакцию, аналогичную воздействию кошачьей мяты.

Еще одна причина, по которой кошки могут любить проводить время возле обуви, заключается в получении информации о том, что происходит снаружи . Ведь запахи, частички пыли, песка или земли человек приносит на своей обуви в дом извне. Для кота обнюхать такую подошву – всё равно что услышать ответ на вопросы: «где ты был?» и «что ты делал весь день?»

Из этой причины вытекает желание животного обозначить территорию. В переводе на человеческий это звучало бы примерно так: «Раз мой любимый человек пропитан чуждыми ароматами, может, мне для баланса оставить на его вещах немного домашних запахов?»

Как видите, причин, по которым кошка любит валяться на обуви, довольно много. Поэтому в следующий раз, наблюдая такое поведение своего питомца, не удивляйтесь.

Ранее Telegraf.news писал о том, что наверняка многим владельцам кошек приходилось наблюдать странное поведение питомца, который испытывая жажду игнорирует миску с водой и предпочитает пить из-под крана либо и вовсе унитаза. Почему вода из таких источников кажется животному вкуснее? Рассказываем, чем обусловлено такое поведение домашнего питомца.

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