"Обувь из серии "Джунгли зовут" - В TikTok показали осенний ассортимент Zara в Минске. Что по ценам?

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Опубликовано: 25.09.2024 12:34 , Обновлено: 25.09.2024

Белоруска опубликовала в TikTok ролик, в котором показала, что предлагает купить осенью 2024 года магазин Zara в минском торговом центре. К примеру, кардиган "из шкафа бабушки" стоит 199 рублей. Комментаторы в основном возмущались ценами и ассортиментом, однако не все.

“Девочки, это какой-то шок и разочарование. Что вывесила Zara нам к этой осени? Итак, лот номер один - вот такой замученный жизнью джемпер (129 рублей). Здесь, похоже, чья-то бабушка на подряде связала вот такой вот свитер (219 рублей). Ох, а этот кардиган, похоже, достали из того же шкафа той же самой бабушки (199 рублей)”, - оценила одежду автор видео.

Показала и верхнюю одежду в магазине. “Вот такие скучные пальтишки разных цветов и фасонов (219 рублей), есть укороченные модели. Непонятно, как сюда попала мужская рабочая куртка за 169 рублей, тут даже подкладки нет, тонкая рабочая ткань. Ну, а чтобы вам не было скучно, все разбавили такой тюремной телогреечкой”, - продолжила юморить девушка.

Завершила свой мини-обзор она обувью. “Леопард жил, жив и будет жить. Обувь из серии “Джунгли зовут”. Ну, а если вам захотелось спортивной классики, то нам предлагают дубовые кеды, которые я очень долго пыталась согнуть, но так у меня это и не получилось. Ну, можно зато кому-нибудь постучать по голове”, - предложила применение обуви белоруска.

“В секонде все такое за две копейки найдешь”, - написала одна комментаторша под роликом.

“Zara в Польше и Беларуси - небо и земля”, - сравнила другая.

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“Работала на складе Zara в Испании и ничего подобного там не видела”, - поделилась третья.

Впрочем, не все комментаторы были так критичны. “Сегодня тоже была в Zara. Ладно ассортимент. Но цены… У белорусских брендов по той же стоимости плюс-минус можно взять отличные вещи хорошего качества, а не вот это вот все”, - рассказала пользовательница TikTok.

Кто-то тоже остался недоволен ценами: “В Нью-Йорке я их купила за сущие копейки. РБ впереди планеты”.

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“Похоже, вся коллекция Zara у меня имеется на даче”, - пошутила еще одна комментаторша.

“Что не распродали, привезли в Минск”, - предположила другая.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как другая белоруска показала ассортимент магазина швейной фабрики «Калінка» в Витебске весной. «Сказать, что расцветка нас не удивила — ничего не сказать, просто в шоке. Zara курит в сторонке», — пошутила автор видео. Причем стоимость курток — от 150 рублей.

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