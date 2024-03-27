"Zara курит в сторонке" - Белоруска показала весеннюю коллекцию "Калінкі". Подписчики оценили

🎥 Видео

Опубликовано: 27.03.2024 21:45 , Обновлено: 27.03.2024

Белоруска опубликовала в TikTok видео, где показала ассортимент магазина швейной фабрики "Калінка", вероятно, в Витебске. Комментаторы разделились на два лагеря.

“Заглянули в белорусский магазин “Калінка” посмотреть, что есть из весенней одежды. Сказать, что расцветка нас не удивила - ничего не сказать, просто в шоке. Zara курит в сторонке”, - начала ролик автор.

Белоруска показала несколько курток в цветастой расцветке. “Да, есть, конечно, модели, может быть, интересные, но в большинстве своем - на любителя”, - сказала она.

Скриншот: TikTok

“Цены - это отдельная тема. Куртки стоимостью меньше 150 рублей мы там даже не видели”, - отметила автор видео.

Комментаторы разделились на два лагеря: кому-то ассортимент “Калінкі” понравился, кому-то - нет. “Такое ощущение, что все эти модели разрабатывают нейкие диверсанты с целью окончательно добить легкую промышленность РБ”, - написала одна пользовательница.

“Лучше бы они шили стеганые одеяла”, - предложила другая.

Кто-то развил привязку к бренду Zara: “Повесьте “Калінку” с таким же принтом в Zarа, и их все купят”.

“Если бы это было в Zara, кричали бы, что какие крутые шмотки”, - согласился еще один комментатор.

Другие же сказали, что куртки отличные и классные: “Обязательно прикупили бы себе с девчонками”.

“Красивые расцветки, и фасоны современные. Хороший ассортимент, но дорого”, - написала одна пользовательница.

“Цена куртки - половина пенсии”, - согласилась другая.

Ранее Telegraf.news публиковал видеообзор новой коллекции Zara от белоруски в TikTok. Многие комментаторы тоже не оценили предложения бренда.

«Мой номер 245» — Белоруска показала в TikTok новую коллекцию ZARA. Не все пользователи оценили