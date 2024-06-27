"Накинули 90 рублей" - Белоруска возмутилась в TikTok ценой на штаны в Zara. Комментаторы ответили

🎥 Видео

Опубликовано: 27.06.2024 22:34 , Обновлено: 27.06.2024

Белоруска опубликовала в TikTok видео, где показала два ценника на одни и те же штаны в магазине Zara в Минске. На одном стоимость - 219 рублей (ценник магазина), на другом - 39,95 евро (136,6 рубля).

“Коротко о наценках в Zara в Минске. Берем штаны - 219 рублей. И на эти же штаны “проскочила” этикеточка 40 евро. 40 евро - это 130 рублей. Ну, 110 рублей сверху накинули, иначе евро 30”, - поделилась своими подсчетами автор ролика.

И в подписи к видео исправилась: “Была допущена ошибка: разница не 110 рублей, а 90!”

Комментаторы, конечно, стали делиться экономической грамотностью с белоруской. “Цена закупки + логистика + 20% НДС [налог на добавленную стоимость] + налоги 20% + затраты на аренду, оплату сотрудникам и так далее. В два раза больше от начальной цены”, - посчитал один пользователь TikTok.

“Ну, а как ты хотела? Доставка, растаможка, налоги сами себя не оплачивают. Купляй беларускае - будет без накидки”, - порекомендовал другой.

Кто-то же решил поделиться общим впечатлением от магазинов Zara в столице: “В Минске Zara - отстой. Хамоватый персонал. Один раз была и теперь всегда прохожу мимо”.

“Кто этот хлам покупает за такие деньги?” - возмутился еще один юзер TikTok.

“Наша сгущенка тоже на Западе 10$ стоит, не четыре рубля”, - поделился наблюдениями другой пользователь.

В одной из веток комментариев автор ролика, кстати, рассказала, по какой цене хотела бы купить эти штаны: “За 40 [евро]”.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как белоруска сняла видеообзор на весеннюю коллекцию Zara в одном из белорусских торговых центров. «Роба тюремщика», — прокомментировал одежду бренда один из пользователей TikTok, где опубликовали ролик.

«Мой номер 245» — Белоруска показала в TikTok новую коллекцию ZARA. Не все пользователи оценили