"Обалдеть!" - Под Лидой водитель встретил медведя. Что было дальше?

🎥 Видео

Опубликовано: 22.05.2023 10:14 , Обновлено: 10.07.2024

На трассе М6 в Гродненской области, недалеко от города Лида водитель-дальнобойщик на днях заснял на камеру бурого медведя. Тот бежал по обочине встречной полосы и спустился с дороги, направившись в лес лишь тогда, когда закончилась заградительная сетка.

“Обалдеть!”, - не сдержал эмоций от столь неожиданной встречи на трассе авто видео. Кадрами необычной встречи водитель поделился с порталом Newsgrodno.

Отметим, что это далеко не первый случай, когда водители встречаются с лесными жителями на трассе М6. Так, в конце апреля водители сняли на камеру рысь, которая долгое время металась вдоль заградительной сетки, пытаясь найти лаз и вернуться обратно в лес. Удалось этой ей лишь благодаря неравнодушным автомобилистам.

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Более того, медведь - не самое крупное дикое животное, которое довелось встречать автомобилистам на дорогах Гродненщины. В прошлом году, например, недалеко от деревни Озера дорогу автомобилю перешёл… зубр.

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А в самом Гродно в последнее время участились случаи, когда дикие животные забредают прямо в город. В окрестностях города и на окраинах регулярно встречают косуль, лис и даже ломей.

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