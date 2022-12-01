«Какой же здоровый, мамочки!» — Под Гродно на дороге случилось то, что могло только в Беларуси
Недалеко от деревни Озера Гродненской области произошло то, что, кажется, бывает только в Беларуси. Девушка внезапно увидела на трассе... зубра.
Она смогла сфотографировать животное и опубликовать в соцсетях. Это заметили в издании «АвтоГродно».
«Какой же он здоровый, мамочки. Спасибо за реакцию [водителю]», – поделилась эмоциями очевидица.
По ее словам, зубр особо спешить не собирался.
Кстати, журналисты рассказали, что там зубры уже не раз выходили на проезжую часть. Дело в том, рядом, в сельскохозяйственном производственном кооперативи (СПК) «Озеры» разводят этих животных. По словам специалиста, зубров не держат в вольерах, поэтому они и могут выходить на дорогу.
А ранее Телеграф писал, что в Беларуси из зубров начали делать колбасу. Животных на «Гродненский мясокомбинат» поставляют как раз из этого СПК.