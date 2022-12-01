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Опубликовано: 01.12.2022 07:15 , Обновлено: 30.11.2022

Недалеко от деревни Озера Гродненской области произошло то, что, кажется, бывает только в Беларуси. Девушка внезапно увидела на трассе... зубра.

Она смогла сфотографировать животное и опубликовать в соцсетях. Это заметили в издании «АвтоГродно».

«Какой же он здоровый, мамочки. Спасибо за реакцию [водителю]», – поделилась эмоциями очевидица.

По ее словам, зубр особо спешить не собирался.

Кстати, журналисты рассказали, что там зубры уже не раз выходили на проезжую часть. Дело в том, рядом, в сельскохозяйственном производственном кооперативи (СПК) «Озеры» разводят этих животных. По словам специалиста, зубров не держат в вольерах, поэтому они и могут выходить на дорогу.

А ранее Телеграф писал, что в Беларуси из зубров начали делать колбасу. Животных на «Гродненский мясокомбинат» поставляют как раз из этого СПК.

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