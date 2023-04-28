«Опа!» — Появилось видео, как в Гродно косуля ловко лавирует между машинами
В Гродно заметили косулю, которая выскочила на дорогу прямо перед едущими автомобилями.
Видео опубликовали в телеграм-канале «АвтоГродно». По его информации, животное заметили на объездной возле Химволокно.
«Ольшанка, Пучкова. Опа!» — слышно за кадром.
На видео видно, как косуля резко выбежала на проезжую часть, в несколько скачков преодолела одну дорогу, а потом другую. И все это перед носами автомобилей.
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Ранее Телеграф писал, что в Гродно к жилым домам внезапно прибежала лиса — и она совершенно не боялась людей. Смелые местные жители смогли снять ее на видео.
«Давай, уходи-уходи!» — В Гродно лиса прибежала к людям. Но даже вороны были против
Кроме того, там же, в Гродно, сердобольная ворона помогла ежику перейти дорогу:
«Эх, потэпал!» – В Гродно сердобольная ворона помогла ежику перейти дорогу