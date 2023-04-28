«Опа!» — Появилось видео, как в Гродно косуля ловко лавирует между машинами

Опубликовано: 28.04.2023 11:07 , Обновлено: 28.04.2023

В Гродно заметили косулю, которая выскочила на дорогу прямо перед едущими автомобилями.

Видео опубликовали в телеграм-канале «АвтоГродно». По его информации, животное заметили на объездной возле Химволокно.

«Ольшанка, Пучкова. Опа!» — слышно за кадром.

На видео видно, как косуля резко выбежала на проезжую часть, в несколько скачков преодолела одну дорогу, а потом другую. И все это перед носами автомобилей.

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Ранее Телеграф писал, что в Гродно к жилым домам внезапно прибежала лиса — и она совершенно не боялась людей. Смелые местные жители смогли снять ее на видео.

«Давай, уходи-уходи!» — В Гродно лиса прибежала к людям. Но даже вороны были против

Кроме того, там же, в Гродно, сердобольная ворона помогла ежику перейти дорогу:

«Эх, потэпал!» – В Гродно сердобольная ворона помогла ежику перейти дорогу