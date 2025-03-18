Нужно ли стирать одежду перед первой ноской? Эксперты назвали условия

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Опубликовано: 18.03.2025 13:30 , Обновлено: 18.03.2025

Что может быть приятнее после покупки понравившейся одежды, чем выход в ней в свет? Некоторые перед этой процедурой предпочитают предварительно её постирать, но большинство не видит в этом большой нужды. Но нужно ли всё-таки стирать купленную одежду перед ноской? Журналистка Telegraf.news узнала, как отвечают на этот вопрос специалисты.

Далеко не каждый покупатель после покупки одежды тщательно изучает информацию, содержащуюся на упаковке и ярлыке. Однако те, кто всё-таки этим занялся, могли заметить, что некоторые производители стремятся уведомить потребителей о том, что вещь перед покупкой следует обязательно постирать. Но так ли это обязательно и касается ли это всех вещей?

Нужно ли стирать новую одежду?

Фото: Getty Images

Старший преподаватель кафедры волокон в Корнелльском университете Фрэнсис Козен рекомендует стирать новую одежду перед тем, как надевать её, особенно если речь идет об одежде, которая контактирует с кожей . Делать это, по словам специалиста, нужно по нескольким причинам.

“Её лучше стирать, чтобы удалить химикаты, использованные при обработке, излишки красителя и грязь, оставшуюся после всех манипуляций во время производства. Текстиль и одежда прошли через множество рук, часто в нескольких странах”, - объяснила специалист.

Также эксперт добавила, что стирка одежды перед тем, как её надеть, помогает сделать ткань мягче и приятнее .

Её мнение по поводу предварительной стирки новой одежды разделила и заведующая кафедрой дизайна текстиля/поверхностей в Технологическом институте моды Номи Дейл Кляйнман.

«Текстильные изделия могут содержать случайные химикаты, оставшиеся от производственного процесса, в дополнение к крахмалам, которые используются для сохранения формы одежды во время транспортировки, упаковки или развешивания в магазине», - высказалась эксперт.

Она также подчеркнула, что если одежда будет носиться близко к телу и была куплена в магазине, а не доставлена напрямую от продавца, существует риск перекрёстного заражения от людей, которые примеряли и трогали одежду в магазине. По словам Номи Дейл Кляйнман, есть исследования, которые показали, что бактерии, грибки и вирусы могут жить на ткани в течение нескольких дней или даже недель.

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Что может произойти, если надеть новую одежду, не постирав её?

Фото: Getty Images

По словам экспертов, люди, которые не страдают чрезмерной чувствительностью кожи, могут не ощутить никаких проблем от ношения новой одежды без предварительной стирки. Однако люди с чувствительной кожей и аллергиями могут заметить появление сыпи, раздражения и другие кожные реакции в момент контакта ткани с телом. Причиной тому зачастую становятся химикаты или микробы, которые присутствуют на новой одежде.

Однако это не все неприятности, с которыми могут столкнуться покупатели, решившие не стирать купленную вещь перед первой ноской.

Если предмет гардероба был сильно окрашен, например, в насыщенный синий цвет, можно обнаружить, что окрасится и кожа, и мебель, на которую вы присели.

[info_b]Тёмные или яркие вещи, такие как джинсы или красные рубашки, вероятно, требуют отдельной стирки (или, по крайней мере, с одеждой похожего цвета) в течение первых нескольких раз, чтобы снизить риск окрашивания другой одежды.[/info_b]

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Какую одежду можно не стирать?

По словам специалистов, несмотря на то, что большую часть новой одежды перед тем, как надеть, лучше всё-таки стирать, с некоторыми вещами это делать необязательно.

Так, например, вещи, которые не контактируют с кожей или которые трудно постирать, подвергать стирке перед первой ноской не так важно, как в других случаях.

«Одежду, которую рекомендуется сдавать в химчистку, я предварительно не стираю, и я не беспокоюсь, например, о свитерах, которые надеваются поверх рубашек», – пояснила Фрэнсис Козен.

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