Нужно ли выворачивать одежду перед стиркой? Нашли 5 плюсов и 1 минус

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Опубликовано: 02.08.2023 10:43 , Обновлено: 12.09.2023

Одна из дилемм, которая возникает при стирке вещей,— необходимо выворачивать их наизнанку, прежде чем загрузить в машинку, или нет. Некоторые люди уверены, что это обязательно, чтобы сохранить качество ткани и избежать повреждений, в то время как другие видят лишь минусы и считают это лишней тревогой. Мы рассмотрели оба мнения и попытались определить, нужно ли действительно выворачивать одежду перед стиркой.

Почему стоит выворачивать вещи перед стиркой?

Вообще многие эксперты считают, что одежда наизнанку выстирается гораздо лучше. И на это есть несколько причин. По их мнению, такой способ:

Предотвращает повреждение лицевой стороны одежды. Ведь темные или ярко окрашенные ткани склонны к выцветанию во время стирки. Снижает риск появления пятен от моющих средств. Пятна от моющих средств появляются, когда стиральный порошок не растворяется должным образом. Большинство таких пятен не являются постоянными, но они могут раздражать. Если стирать одежду с изнанки, то можно предотвратить риск появления пятен от порошка на лицевой стороне вещей и ухудшения их внешнего вида. Увеличивает контакт моющего средства с самыми грязными частями одежды. В течение дня мы двигаемся и потеем — пот впитывается в одежду, которая соприкасается с телом. Если вывернуть вещи наизнанку, пятна пота будут находится в максимально тесном контакте с моющим средством. Предотвращает образование ворсинок и катышков на внешней стороне одежды. Хотя стиральная машина не является причиной их образования, она может усугубить проблему, если предмет одежды уже начал скатываться. Защищает декоративные элементы одежды от повреждений. Такие элементы декора, как трафаретная печать, стразы и вышивка, более чувствительны к воздействию стирки. При стирке наизнанку декоративные элементы лучше защищены от трения, что позволяет им дольше сохранять свой вид.

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Минус выворачивания одежды при стирке

Тем не менее, несмотря на все плюсы, некоторые люди полагают, что выворачивание вещей наизнанку во время стирки может затруднить выведение сложных пятен, поскольку они обычно появляются на лицевой стороне одежды. Если ткань плохо поддается стирке, то это может усложнить процесс еще больше.

В связи с этим, следует учитывать несколько важных советов:

если вы хотите только освежить вещи, то вывернуть их наизнанку необходимо;

если на одежде есть серьезные пятна, то лучше замочить или стирать их вручную без выворачивания;

чтобы сохранить качество одежды, следует минимизировать количество стирки на лицевой стороне и чередовать ее со стиркой наизнанку;

если одежда имеет металлическую фурнитуру или декор, то лучше стирать ее вручную и очень бережно.

важно также учитывать индивидуальные особенности каждого изделия и не торопиться, бросая все вещи вместе в барабан машинки.

Ранее Телеграф писал, что соль издавна применяли при стирке штор или скатертей, ведь она эффективно выводила пятна и восстанавливала их белоснежный цвет. Сегодня мы также можем использовать этот простой способ, чтобы придать свежий вид полотенцам или нижнему белью.

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