Как высушить вещь за 2 минуты? С этим лайфхаком её даже не придётся гладить

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Опубликовано: 25.07.2024 14:53 , Обновлено: 25.07.2024

Наверняка каждый в жизни сталкивался с ситуацией, когда нужная вещь постирана, но надеть её нет возможности из-за того, что она ещё не высохла. В TikTok показали быстрый лайфхак с высушиванием футболки за 2 минуты. Что нужно делать?

Необходимость быстро высушить вещь может возникнуть в разных ситуациях. Иногда нужно просто освежить любимую футболку после пробежки, А случается, что вещь внезапно испачкалась на каком-то мероприятии, и переодеться во что-то другое просто нет возможности. В этом и любом другом случае вы можете прибегнуть к использованию лайфхака, которым поделился в Tiktok автор блога “Советы от Палыча”.

Для его реализации потребуются:

ёмкость с водой,

полотенце,

фен,

пакет.

Для начала следует постирать футболку и как следует отжать воду. Чтобы влага ушла из вещи быстрее, стоит завернуть её в полотенце, как показано в видео, и повыжимать. ещё интенсивнее.

После этой процедуры вещь окажется практически сухой.

Окончательно высушить футболку можно, прибегнув к использованию фена и пакета. Просто положите влажную вещь в пакет, вставьте в него фен и встряхивайте в течении минуты. После этого предмет гардероба не только будет абсолютно сузхим, но даже не потребует глажки.

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