Как выбрать подарки на Новый год? Нашли 10 универсальных вариантов, которые порадуют ваших друзей и близких

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Опубликовано: 15.12.2023 09:51 , Обновлено: 15.12.2023

Новый год — это время радости, веселья и подарков. Но выбор подарка может стать настоящей головной болью, особенно если вы хотите сделать не просто приятный, но и полезный. В этой статье мы расскажем о 10 подарках, которые точно понравятся вашим близким.

Что нужно учитывать, прежде чем идти за подарками на Новый год?

Выбирая новогодние подарки, нужно руководствоваться следующими правилами.

Дарите подарки с определённой целью. Если вы хотите, чтобы подарок не пополнил коллекцию ненужных вещей или, что ещё хуже, не оказался в мусорном ведре, выбирайте то, чем ваш получатель точно будет пользоваться. Это могут быть напитки и еда, аксессуары и одежда, носимая электроника, бытовая техника, офисные принадлежности или домашний декор. Если ваш подарок используется — значит, вы выбрали его правильно!

Делайте персональные подарки. Универсальный подарок неплох, но он обезличен. Намного приятнее получать в дар вещь, которую покупали, учитывая ваши пожелания и интересы. Такой подарок не обязательно должен быть дорогим — даже небольшой сувенир на интересную для получателя тему будет для него куда ценнее и дороже. Потратив немного времени, чтобы узнать о предпочтениях и интересах человека, можно сэкономить время на выбор подарка, так как круг поиска сужается. Если вы не знаете точно, что человек хочет получить в подарок, то можно обратиться к его близким друзьям или родственникам за советом.

Учитывайте финансовые возможности. Определитесь, сколько денег вы можете без ущерба для своего бюджета потратить на новогодние подарки. Если у вас много родственников, друзей и коллег, подарки для них могут обойтись во внушительную сумму. В этом случае стоит ограничиться недорогими символическими подарками.

Будьте смелее и креативнее. Не бойтесь проявлять свою фантазию и творчество при выборе подарка!

10 идей подарков на Новый год, которые пригодятся любому человеку

Эти подарки хороши тем, что подходят как мужчинам, так и женщинам. Их можно персонифицировать, выбрать дорогой или бюджетный вариант, или скомбинировать несколько подарков.

Ежедневник или дневник

Это классика подарков. Можно подобрать вариант на любой бюджет и с учётом увлечений получателя. Такой подарок подойдёт для заметок, расчётов, планов и набросков. А если одариваемый любит красивые аксессуары или обожает канцелярские принадлежности, то будет в восторге от подарка.

Наушники

Они дают возможность слушать любимую музыку в любом месте. С их помощью можно отгородиться от окружающего шума, когда это нужно. Даже если у получателя уже есть наушники — вторые точно не помешают. Выбор наушников велик как по назначению, так и по цене — можно подобрать вариант на любой вкус и кошелёк. Перед покупкой стоит выяснить, какие наушники предпочитает тот, кому они предназначаются: накладные, внутриканальные, беспроводные, с микрофоном или без, игровые, для бега и прочие.

Робот-пылесос, мойщик окон или посудомоечная машина

Всё, что облегчает быт и позволяет сэкономить время — только приветствуется! Мало кто любит мыть посуду за всеми членами семьи, приводить в порядок окна или пылесосить.

Если позволяет бюджет, посудомоечная машина, робот-пылесос или мойщик окон — отличный подарок на Новый год, который точно не будет пылиться в кладовке. Перед покупкой стоит уточнить, найдётся ли место подарку, так как робот-пылесос и посудомоечная машина требуют достаточно большого пространства для установки.

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Книги

Это всё еще один из лучших подарков для любого возраста и пола. Можно подарить что-то из того, что нравится вам, или узнать, какие книги нравятся получателю. Вариантов такого подарка множество: фантастика, детективы, классическая литература или научно-популярная, мистика, сборники рецептов, биографии знаменитостей или энциклопедии.

Уютная домашняя обувь

Простой и недорогой подарок, который покажет вашу заботу и добавит уюта. Если позволяет время, можно поискать тапочки, которые подойдут одариваемому человеку с учётом его увлечений и интересов.

Подарочная продуктовая корзина

Практичный подарок, который точно пригодится и не будет оставлен без внимания. Наполнение можно выбрать, учитывая вкус одариваемого. Это могут быть фрукты и орехи, сладости, сыр разных сортов, вино или более крепкий алкоголь — выбирать есть из чего.

Персональная разделочная доска

Даже если одариваемый не любит готовить, красивая разделочная доска, выбранная с учётом его увлечений, не останется без дела. На ней можно резать сыр, фрукты и хлеб.

Перчатки, шарф или палантин

Подарок кажется банальным, но он практичен и вполне уместен, ведь на улице зима. Кроме того, он показывает заботу дарителя о получателе — приятно знать, что кто-то позаботился о том, чтобы вам было тепло и уютно в холода.

Выбор огромен — можно выбрать дорогие кожаные или меховые перчатки, бюджетные шерстяные или флисовые, с поддержкой сенсорных экранов, чтобы управлять смартфоном без риска замёрзнуть. Шарфы и палантины тоже доступны в разных вариантах и на любой кошелёк. Если вы умеете красиво вязать, сделать подарок можно своими руками.

Крутая толстовка с капюшоном

Уютные мягкие толстовки любят все. В них можно выходить в свет и согреваться в холода дома. Такой подарок легко сделать персональным, если заказать толстовку с рисунком, надписью или логотипом. Если вы не знаете предпочтений человека, выбирайте толстовку нейтрального цвета.

Фото иллюстрационное

Подарочный сертификат

Если совсем нет идей для хорошего подарка — купите сертификат, и одариваемый сам выберет то, что ему нужно. Альтернативный вариант — билеты в театр, музей или на концерт, если вы знаете, что одариваемый любит такого рода культурные мероприятия.

Какие еще подарки могут понравится родственникам, друзьям и коллегам?

Мощный пауэрбанк. Портативное зарядное устройство на 10 000 мА·ч или 20 000 мА·ч позволит заряжать не только смартфон, но и ноутбук (есть в нём имеется подходящий разъём).

Портативное зарядное устройство на 10 000 мА·ч или 20 000 мА·ч позволит заряжать не только смартфон, но и ноутбук (есть в нём имеется подходящий разъём). Настольная игра . Взрослые любят играть не меньше детей. Такой подарок точно не будет пылиться у того, кто любит организовывать вечеринки и собирать большие компании.

. Взрослые любят играть не меньше детей. Такой подарок точно не будет пылиться у того, кто любит организовывать вечеринки и собирать большие компании. Раскраска-антистресс. Иногда каждому полезно отвлечься от ежедневной суеты и проблем на работе. Раскраска-антистресс — хороший способ расслабиться, расцвечивая сложные узоры и орнаменты, или скоротать долгие зимние вечера.

Иногда каждому полезно отвлечься от ежедневной суеты и проблем на работе. Раскраска-антистресс — хороший способ расслабиться, расцвечивая сложные узоры и орнаменты, или скоротать долгие зимние вечера. Флешка. Она постоянно теряется и приходится покупать новую, так что такой подарок точно не будет лишним. Но выбирайте забавные или оригинальные варианты, например, в виде супергероя, подвески, перчатки Таноса или Железного человека — вариантов масса.

Она постоянно теряется и приходится покупать новую, так что такой подарок точно не будет лишним. Но выбирайте забавные или оригинальные варианты, например, в виде супергероя, подвески, перчатки Таноса или Железного человека — вариантов масса. Анатомическая подушка. Хороший сон необходим для здоровья. С анатомической подушкой голова принимает естественное положение, а нагрузка на плечи — минимальная.

Хороший сон необходим для здоровья. С анатомической подушкой голова принимает естественное положение, а нагрузка на плечи — минимальная. Светильник или лампа для чтения. Небольшой симпатичный светильник хорошо подсвечивает клавиатуру и снижает контраст экрана, если человек работает по вечерам за компьютером. Тому, кто любит читать, можно подарить мини-лампу, которая крепится к обложке книги — оригинально и мило.

Небольшой симпатичный светильник хорошо подсвечивает клавиатуру и снижает контраст экрана, если человек работает по вечерам за компьютером. Тому, кто любит читать, можно подарить мини-лампу, которая крепится к обложке книги — оригинально и мило. Светодиодная гирлянда или светящаяся занавеска — есть множество вариантов, которые пригодятся для украшения дома к Новому году.

— есть множество вариантов, которые пригодятся для украшения дома к Новому году. Увлажнитель воздуха. Зимой из-за раскалённых батарей воздух в доме становится пересушенным. Когда влажность воздуха слишком низкая, это может привести к сухости кожи, губ и слизистых оболочек, а также к повреждению деревянных предметов и музыкальных инструментов. Увлажнитель воздуха позволяет поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении. Это, в свою очередь, помогает уменьшить риск заболеваний дыхательных путей и аллергии, так как слишком сухой воздух может раздражать дыхательные пути и ухудшать состояние людей, страдающих от аллергии или астмы.

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