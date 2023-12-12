Эксперт рассказала, чего не должно быть в составе шоколадных Дедов Морозов. Что искать на этикетке?

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Опубликовано: 12.12.2023 10:26 , Обновлено: 12.12.2023

В белорусских магазинах в преддверии Нового года можно найти множество шоколадных фигурок в виде Дедов Морозов, Снегурочек, снеговиков, ёлок и драконов. Однако не все они одинаково хороши и полезны для здоровья. Эксперт рассказала, на что стоит обратить внимание при покупке.

Как отметила специалист по здоровому питанию Катажина Босацка, многие из тех шоколадных Дедов Морозов, что продают в супермаркетах и магазинах со скидками, “содержат вместо какао-масла самое дешевое пальмовое масло”.

“Плюс эмульгаторы, искусственные ароматизаторы, и все это написано таким мелким шрифтом, что даже с лупой трудно прочитать состав”, - предупредила она.

Эксперт посоветовала искать в составе какао-масло и какао-порошок. По ее словам, они “не будут очень полезными для здоровья”, но это “безусловно, гораздо лучший выбор”, считает Босацка.

Специалист по здоровому питанию предостерегла от покупки шоколада по очень низкой цене, поскольку, как правило, это означает более низкое качество. Однако этим дело не ограничивается.

“У каждого такого Деда Мороза на упаковке должна быть надпись, в которой просто указан состав. Если ее невозможно прочитать даже через лупу, то знайте, что производителю есть что скрывать. Тот, кто честен, просто вывесит состав на видном месте”, — уверена Босацка.

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Чем опасно пальмовое масло?

Пальмовое масло - это пищевое растительное масло с нейтральным вкусом. Его получают из плодов масличной пальмы (Elaeis guineensis). Это универсальный ингредиент, встречающийся во многих упакованных продуктов в супермаркете.

Несмотря на широкую популярность пальмового масла в продуктах, среди экспертов ведутся споры о том, следует ли включать его в рацион здорового питания.

Так, по данным Американской ассоциации сердца (AHA), насыщенные жиры, подобные тем, что содержатся в тропическом пальмовом масле, связаны с повышением уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) или “плохого” холестерина и могут увеличить риск развития сердечных заболеваний. AHA рекомендует ограничить потребление насыщенных жиров до 13 граммов (г) в день.

Пальмовое масло также подверглось критике в отчете Европейского агентства по безопасности пищевых продуктов (EFSA) о потенциальной токсичности жирных кислот. В докладе сказано, что при нагревании пальмового масла образуется глицидол, потенциальный канцероген (вызывающий рак).

Тем не менее, эксперты Harvard Health полагают, что пальмовое масло является более здоровой альтернативой трансжирам.

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Что такое какао-масло?

Какао-масло — это вид растительного жира, который получают из какао-бобов. Производители извлекают из зерен сливочное какао-масло путем ферментации, сушки, обжарки и последующего прессования. Оставшуюся часть они превращают в какао-порошок.

Совсем недавно исследователи обнаружили, что какао обладает рядом полезных свойств, включая противовоспалительный и антиоксидантный эффект, пишет Medicalnewstoday.com. Многие из этих свойств обусловлены веществами, содержащимися в какао-порошке, например катехином.

Также оно содержит витамины А, Е и К, антиоксиданты и полиненасыщенные жирные кислоты, которые могут помочь улучшить состояние кожи.

Однако, из-за высокого содержания жиров и калорийности, чрезмерное потребление масла-какао может привести к лишнему весу и повышенному уровню холестерина. Поэтому эксперты рекомендуют употреблять его с умеренностью и в рамках здорового и сбалансированного питания.

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