Сколько электроэнергии потребляют новогодние гирлянды? Эксперты назвали самые экономичные

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Опубликовано: 19.12.2023 10:57 , Обновлено: 19.12.2023

С приближением Рождества и Нового года хочется украсить ёлку и окна гирляндами, создающими праздничную атмосферу. Но во сколько обойдётся новогоднее настроение? Сколько электроэнергии потребляют гирлянды и какие расходы влечёт за собой желание украсить дом?

Что влияет на потребление электроэнергии гирляндой?

Факторы, влияющие на потребление электроэнергии гирляндой, могут включать:

Количество и тип источников света. Гирлянды могут использовать различные типы источников света, такие как лампы накаливания, светодиоды или люминесцентные лампы. Светодиодные гирлянды обычно потребляют меньше энергии, чем гирлянды с лампами накаливания или люминесцентными лампами.

Гирлянды могут использовать различные типы источников света, такие как лампы накаливания, светодиоды или люминесцентные лампы. Светодиодные гирлянды обычно потребляют меньше энергии, чем гирлянды с лампами накаливания или люминесцентными лампами. Длина гирлянды. Чем длиннее гирлянда, тем больше в ней источников света и тем больше энергии она потребляет.

Чем длиннее гирлянда, тем больше в ней источников света и тем больше энергии она потребляет. Яркость источников света. Яркость источников света также влияет на потребление электроэнергии. Чем ярче свет, тем больше энергии потребляется.

Яркость источников света также влияет на потребление электроэнергии. Чем ярче свет, тем больше энергии потребляется. Режим работы. Режим работы гирлянды, включая продолжительность и частоту включения и выключения, также может влиять на потребление электроэнергии. Если гирлянда работает постоянно, то потребление электроэнергии будет выше, чем если она работает только в определённые периоды времени или имеет функцию регулирования яркости.

Режим работы гирлянды, включая продолжительность и частоту включения и выключения, также может влиять на потребление электроэнергии. Если гирлянда работает постоянно, то потребление электроэнергии будет выше, чем если она работает только в определённые периоды времени или имеет функцию регулирования яркости. Мощность источника питания. Если гирлянда подключена к источнику питания с высокой мощностью, то потребление электроэнергии может быть выше.

Если гирлянда подключена к источнику питания с высокой мощностью, то потребление электроэнергии может быть выше. Эффективность источника питания. Если источник питания имеет более высокий КПД, то потребление электроэнергии будет ниже.

Если источник питания имеет более высокий КПД, то потребление электроэнергии будет ниже. Качество гирлянды. Качество гирлянды может влиять на её энергоэффективность. Гирлянда с качественными источниками света может потреблять меньше энергии, чем украшение невысокого качества.

Сколько электроэнергии потребляют различные типы гирлянд

Руководитель проектов Elektrum Рута Лиепниеце отметила, что потребление электроэнергии рождественскими и новогодними гирляндами зависит от используемых в них типах лампочек, а также от режима работы.

В магазинах можно купить гирлянды с обычными лампочками накаливания и со светодиодными лампами.

Главный аналитик центра отраслевых исследований и консалтинга Финансового университета РФ Ирина Сосенкина рассказала, что потребление небольшой светодиодной гирлянды длиной до пяти метров составляет всего 2-7 Вт.

Гирлянды с обычными лампочками потребляют гораздо больше электроэнергии, чем LED-гирлянды. Обычная гирлянда может потреблять от 20 до 50 ватт в час.

Таким образом, LED-гирлянды являются более экономичными и эффективными в использовании электроэнергии.

Сколько электричества потребляют гирлянды?

Гирлянда из 100 одноцветных светодиодных лампочек:

1 час – от 0,003 до 0,007 кВт/ч;

30 дней, 8 часов работы в день – 0,024 – 0,056 кВт/ч;

30 дней, 24 часа в сутки – 2 – 5 кВт/ч.

Гирлянда из 100 обычных лампочек накаливания:

1 час – от 0,020 до 0,050 кВт/ч;

30 дней, 8 часов в день – 4, 8 – 12 кВт/ч;

30 дней, 24 часа в сутки – 14, 8 – 36 кВт/ч.

Современные светодиодные гирлянды – экономичные и долговечные. Учитывая, что в среднем украшение из ста лампочек потребляет от 2 до 7 Вт, в зависимости от выбранного режима работы, она будет расходовать в час от 0,003 до 0,007 кВт/ч. За сутки потребление электроэнергии составит от 0,07 кВт/ч до 0,17 кВт/ч.

[info_b]Чтобы узнать, в какую сумму обойдётся непрерывная работа новогодней гирлянды за час, нужно умножить стоимость 1кВт на 0,003 – 0,007 кВт/ч.[/info_b]

Даже с учётом увеличившихся тарифов на электроэнергию сумма получается мизерная.

По данным специалистов, если украсить не только елку, но и окна гирляндами, за две недели затраты электроэнергии составят менее 0,3% от общей суммы платежа за ЖКУ. Даже самые яркие гирлянды не смогут нанести существенный удар по кошельку, поэтому их можно включать во время праздников, не боясь за свой бюджет, уверяют эксперты.

Сколько потребляют электроэнергии бытовые приборы по сравнению с гирляндами

Современные светодиодные гирлянды почти не влияют на счета за электричество, если сравнивать их с другими бытовыми приборами. Напомним, что за час работы гирлянда с лампами накаливания расходует от 20 до 50 Вт, а более экономичная светодиодная гирлянда — 2-7 Вт.

Электромонтёр Андрей Ненастьев рассказал, сколько электроэнергии потребляют бытовые приборы, которые есть почти в каждом доме.

Так, лампочка накаливания потребляет столько электроэнергии, сколько составляет её мощность. Если у лампочки мощность 60 Вт, значит, столько за час она и израсходует электроэнергии – 60 Вт.

Электрический чайник за один цикл работы потребляет от 1000 до 2200 Вт, стиральная машина — 800—1000 Вт за стирку, а утюг расходует от 2000 до 2600 Вт за час работы.

Как видим, новогодние и рождественские гирлянды потребляют мизерное количество электроэнергии по сравнению с бытовой техникой.

Почему не стоит оставлять гирлянду включённой надолго

Эксперт Ирина Сосенкина напомнила, что согласно требованиям пожарной безопасности, потребляемая мощность новогодней гирлянды не должна превышать 50 Вт. Но в современных гирляндах, по словам эксперта, используются светодиодные лампы, которые потребляют электроэнергию в несколько раз меньше, чем лампы накаливания. Тем не менее, эксперты советуют не оставлять гирлянду включенной на длительное время. В первую очередь это касается гирлянд с лампами накаливания.

Почему нельзя оставлять гирлянду включенной надолго:

Если оставить гирлянду включённой на длительное время, то она может перегреться и вызвать пожар. Включённая надолго гирлянда может вызвать короткое замыкание или повреждение проводки. Длительное использование гирлянды приводит к большому потреблению электроэнергии, что может негативно сказаться на счетах за свет.

Также важно отметить, что гирлянды не должны оставаться включёнными в течение длительного времени из-за потенциального воздействия на здоровье. Длительное воздействие яркого света может вызвать усталость глаз, головные боли и другие проблемы со здоровьем.

Украсив дом и ёлку гирляндами, лучше использовать их на короткое время. Несмотря на кажущуюся безопасность светодиодных украшений, не стоит оставлять их включёнными на ночь и когда никого нет дома.

Ранее Телеграф писал, что одной из самых приятных обязательных задач предновогоднего периода является украшение ёлки. Однако, в этом приятном занятии для многих кроется немало раздражающих моментов. Один из них связан с развешиванием световой гирлянды. Обмотать вокруг ёлки провод со светящимися огоньками так, чтобы они не запутались в мишуре, не закрывали собой игрушки и горели красиво, как в любимых рождественских фильмах, не многим удаётся с первого раза. Оказывается, многие просто делают это “неправильно” и существует простой способ украсить ёлку “огоньками” без лишних мучений.

Многие белорусы неправильно вешают гирлянду на ёлку. Этот способ облегчит процесс украшения