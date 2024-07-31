"Ни в лес сходить, ни покупаться" - На озере под Витебском заметили животное, похожее на медведя

🎥 Видео

Опубликовано: 31.07.2024 15:20 , Обновлено: 07.08.2024

Белорусский рыбак поделился в TikTok видео, на котором якобы запечатлел переплывающего озеро медведя под Браславом. Ролик собрал уже более 250 тысяч просмотров.

В Беларуси нынешний год явил небывалую активность бурых медведей. Зверей замечалиразоряющими ульи на пасеках и странствующими близ дорог практически во всех регионах. Некоторым белорусам уже даже приходилось спасаться от косолапых на дереве.

На этот раз животное, похожее на медведя, заметил переплывающим одно из озёр рыбак в Брасловском районе. Автор видео запечатлел сплав зверя с моторной лодки.

“Представьте, сидишь в кустах с удочкой и тут такое”, - прокомментировал видео один из пользователей соцсети.

“Ни в лес сходить, ни покупаться”, - пожаловался другой.

“У нас скоро будет медвежий край”, - констатировал обстановку ещё один белорус.

“Даже мишка на Viva Braslav плывёт…”, - пошутил один комментатор.

“Местный рыбнадзор”, - добавил ещё кто-то.

Тем не менее, не все комментаторы признали в пловце косолапого. Многим показалось, что животное больше походит на бобра.

“Развод для дураков, у нас на озере много таких мишек. Это бобр”, - написал кто-то.

“Мелковат Миша. Походу в детстве так сильно переболел, что стал бобром”, - шутя констатировал ещё один комментатор.

“Бобр. Люди медведя видели только на картинках и по телевизору”, - высказался другой белорус.

Ранее Telegraf.news писал о том, что на Полесье группу белорусских туристов во время сплава на байдарках в так называемом море Геродота в затопленной дубраве напугали вой и крики дикого животного. Туристы не решились продвигаться вперёд, опасаясь, что могут столкнуться с медведем. Или лосем? Или даже зубром?

«Это дичь!» — Белорусов во время сплава на байдарках на Полесье напугал страшный вой. Что это было?