"Ни в лес сходить, ни покупаться" - На озере под Витебском заметили животное, похожее на медведя
Белорусский рыбак поделился в TikTok видео, на котором якобы запечатлел переплывающего озеро медведя под Браславом. Ролик собрал уже более 250 тысяч просмотров.
В Беларуси нынешний год явил небывалую активность бурых медведей. Зверей замечалиразоряющими ульи на пасеках и странствующими близ дорог практически во всех регионах. Некоторым белорусам уже даже приходилось спасаться от косолапых на дереве.
На этот раз животное, похожее на медведя, заметил переплывающим одно из озёр рыбак в Брасловском районе. Автор видео запечатлел сплав зверя с моторной лодки.
“Представьте, сидишь в кустах с удочкой и тут такое”, - прокомментировал видео один из пользователей соцсети.
“Ни в лес сходить, ни покупаться”, - пожаловался другой.
“У нас скоро будет медвежий край”, - констатировал обстановку ещё один белорус.
“Даже мишка на Viva Braslav плывёт…”, - пошутил один комментатор.
“Местный рыбнадзор”, - добавил ещё кто-то.
Тем не менее, не все комментаторы признали в пловце косолапого. Многим показалось, что животное больше походит на бобра.
“Развод для дураков, у нас на озере много таких мишек. Это бобр”, - написал кто-то.
“Мелковат Миша. Походу в детстве так сильно переболел, что стал бобром”, - шутя констатировал ещё один комментатор.
“Бобр. Люди медведя видели только на картинках и по телевизору”, - высказался другой белорус.
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«Это дичь!» — Белорусов во время сплава на байдарках на Полесье напугал страшный вой. Что это было?