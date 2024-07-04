"Шорохи теперь вызывают страх" - Белорус рассказал, как смог спастись от медведя в лесу

🎥 Видео

Опубликовано: 04.07.2024 17:39 , Обновлено: 10.07.2024

В TikTok завирусилось видео грибника, который залез на дерево, спасаясь от медведя под Гродно. Автор видеоролика рассказал обеспокоенным белорусам, чем закончилась история и кто его спас в тот день.

В июне пользователей TikТok всполошило видео, на котором белорусский грибник спасался от медведя под Сморгонью. В районе деревни Старая Рудня молодой человек в страхе забрался на дерево и не на шутку опасался за свою жизнь. Как закончилась история, было неясно. Телефон мужчины начал разряжаться.

Одни пользователи сочли видеоролик постановкой, т. к. самого медведя не было видно. Другие не на шутку забеспокоились за жизнь белоруса, который после публикации видео не отвечал на комментарии и не публиковал новых роликов. Спустя время грибник, наконец, объявился в соцсети и рассказал, как дальше развивались события в тот день.

“Выжил я, всё нормально. Приехали и спасли меня. Успел дядьке скинуть геолокацию, оставалось 4 процента зарядки на батарее”, - рассказал белорус.

По его словам, в ожидании спасения на дереве пришлось провести около 3, 5 часов. После чего его приехали спасать “с вилами” отец, дядя и ещё несколько приятелей. Они-то и помогли грибнику слезть с дерева. Возвращался домой автор видео босиком, т. к. пытался отвлечь медведя, бросая свою обувь. К слову, заснять медведя мужчине всё же удалось, что он и показал в новом видео.

Сейчас белорус проводит много времени на своей даче, которую окружает лес. По его признанию, за грибами в одиночку он теперь не ходит. А шорохи вокруг теперь “немножечко вызывают страх”.

Пользователи соцсети впечатлились приключением грибника и выказали множество опасений на счёт увеличившегося присутствия медведей в различных регионах Беларуси.

“Медведей в лесах полно. В Витебской области особенно много. В лес идти страшно”, - написал один из пользователей.

“Счастье, что медведь ленивый оказался. Не полез на дерево, а может недавно маникюр делал”, - порадовался за автора и пошутил кто-то.

“Собиралась в выходные за черникой с соседкой… Но нет. Не хочу уже черники”, - высказалась ещё одна пользовательница, на что автор видео её ответил:

“Ну они же не прям везде обитают. Совсем маленькая вероятность, что вы мишку встретите. Идите смело, но почитайте как вести себя при встрече с медведем на всякий случай”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что в Логойском районе белорусы засняли бурого медведя, который приходит к ним во двор, чтобы полакомиться мёдом. Судя по разрушенным ульям, животное уже неоднократно посещало пасеку. Мужчина, снимавший поход медведя на видео, шёпотом вступил в спор с девушкой о том, является ли данный медведь взрослой особью либо медвежонком.

«Теперь это его дом» — Медведь под Логойком начал разорять улья пасечников