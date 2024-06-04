"Теперь это его дом" - Медведь под Логойком начал разорять улья пасечников

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Опубликовано: 04.06.2024 16:05 , Обновлено: 10.07.2024

К жителям деревни Рудня под Логойском начал наведываться бурый медведь. Животному приглянулись пчелиные ульи на территории подворья и он начал их разорять. Пользователи соцсетей забеспокоились.

В Логойском районе белорусы засняли бурого медведя, который приходит к ним во двор, чтобы полакомиться мёдом. Судя по разрушенным ульям, животное уже неоднократно посещало пасеку. Мужчина, снимавший поход медведя на видео, шёпотом вступил в спор с девушкой о том, является ли данный медведь взрослой особью либо медвежонком.

“Это не медвежонок. Это большой медведь”, - заверил девушку закадровый голос мужчины.

Сам мишка, вероятно, заметил наблюдающих за ним людей, однако с маршрута не сбился. Подойдя к разрушенному улью, он ухватил одну из рамок и умчался в лес. Пользователи соцсети выказали обеспокоенность тем, как вольно начали чувствовать себя медведи в Беларуси.

“Да, ребята, в леса теперь ходить опасно! Они теперь, практически, по всей Беларуси так шастают!”, - написал один из комментаторов.

“Я ягодница 25 лет стаж. Два раза уже встретила. Наверное больше не пойду”, - добавила одна из пользовательниц.

“Чем больше видео таких, тем больше я люблю шампиньончики и клубничку. А раньше нравилось подосиновики собирать”, - высказался ещё один комментатор.

“Мы его видели в Слаговищях. Это в сторону Хатыни”, - написал кто-то, на что автор видеоролика заметил, что “это самка с медвежатами”.

“Теперь это его дом”, - коротко резюмировал под видео ещё один подписчик.

Ранее Тelegraf.news писал о том, что в TikTok появилось сразу несколько видео с бурыми медведями, гуляющими близ дороги в Минской области. Пользователи соцсети забеспокоились.

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Также ранее активная пользовательница TikTok с ником “Мiкразелянiна” поделилась советами на случай, если вам не повезло и вы встретили в лесу медведя. Так, начиная с юмора, девушка дошла до серьёзных и вполне себе адекватных советов в этой ситуации.

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