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Не выбрасывайте коробки! Вы не поверите, зачем они нужны вашей кошке на самом деле

Не выбрасывайте коробки! Вы не поверите, зачем они нужны вашей кошке на самом деле
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В мире, полном загадок, любовь кошек к коробкам занимает почётное место. Загадка Сфинкса меркнет перед видом вальяжного Барсика, с наслаждением дремлющего в коробке из-под новой кофеварки. Казалось бы, что может быть привлекательного в этом невзрачном картонном пристанище? Но не спешите с выводами – у пушистых мурлык есть на то свои кошачьи причины.

Инстинкт хищника

Первое, что приходит на ум – это врождённые инстинкты. Кошки – прирождённые охотники, и, как и любой уважающий себя хищник, они предпочитают действовать из засады. Коробка в этом смысле – идеальное место для выслеживания добычи.

Представьте себе: ваш пушистый питомец, удобно устроившись в картонном укрытии, зорко следит за пробегающими мимо игрушечными мышками, солнечными зайчиками или, что уж там, вашими босыми ногами. Коробка даёт им чувство контроля над ситуацией и позволяет оставаться незамеченными до решающего броска!

[info_b] Интересный факт! В дикой природе мелкие кошачьи, такие как рыси и оцелоты, используют для охоты полые брёвна, густые заросли кустарников и другие естественные укрытия, напоминающие по форме наши с вами коробки.[/info_b]

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Войти в зону комфорта

Но дело не только в охотничьих инстинктах. Не будем забывать, что кошки – существа крайне чувствительные и нуждающиеся в ощущении безопасности. Вспомните, как часто ваш питомец любит прятаться в шкафах, под предметами мебели или тёплым одеялом?

Все дело в том, что замкнутые пространства дарят кошкам чувство защищённости, уюта и контроля над ситуацией. Стенки коробки словно создают невидимый барьер, защищающий от внешних раздражителей – будь то шумный пылесос, назойливый ребенок или просто излишнее внимание домочадцев.

Научно доказано: коробки снижают стресс! Исследования этологов показали, что уровень стресса у кошек, имеющих доступ к коробкам, значительно ниже, чем у тех, кто лишён такой возможности. В 2014 году было проведено исследование, в ходе которого кошек помещали в незнакомую обстановку – приют. Те животные, у которых была возможность спрятаться в коробку, адаптировались гораздо быстрее и демонстрировали меньше признаков стресса. Наличие картонного убежища помогает им быстрее адаптироваться к новой обстановке, чувствовать себя увереннее и спокойнее.

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Идеальный микроклимат и СПА-салон

Не стоит сбрасывать со счетов и чисто физиологические факторы. Картон – отличный теплоизоляционный материал. Он помогает сохранять комфортную для кошки температуру, защищая от холода и сквозняков зимой и предотвращая перегрев жарким летом.

Но это еще не все! Оказывается, кошки – большие ценители текстур, а картон в этом смысле – настоящий подарок для их чувствительных носиков и подушечек лап. Шероховатая поверхность доставляет им удовольствие, помогает снять стресс, естественным образом удалить отмершие чешуйки когтей во время царапания и даже оставить свой аромат – ведь в том числе на подушечках лап у кошек расположены специальные железы. Настоящий СПА-салон в картонной коробке!

[info_b] Подтверждено научно: исследование, проведенное Национальным университетом Ирландии, показало, что кошки, которым предоставили выбор между коробкой и открытым пространством, в подавляющем большинстве случаев выбирали именно коробку. Это ещё раз подтверждает, что замкнутое пространство для них более предпочтительно, даже если нет прямой угрозы.[/info_b]

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А что насчёт коробок, которых нет? В интернете не раз вирусились видео, где кошки с энтузиазмом пытаются уместиться в нарисованный на полу квадрат или “застревают” в обманчиво тесных оптических иллюзиях. Как это объяснить? И, главное, почему работает принцип “If It Fits I Sits” (“Если влажу – значит, удобненько!”)?

Вероятно, дело в том, что кошки воспринимают мир не так, как мы. Они ориентируются в пространстве, полагаясь не только на зрение, но и на осязание, обоняние и, конечно же, вибриссы (усы). Возможно, контуры коробки, даже нарисованные на полу, создают у них иллюзию замкнутого пространства и вызывают знакомое чувство комфорта и безопасности. А желание залезть даже в самую маленькую коробочку, скорее всего, связано с инстинктивным стремлением к тесным пространствам, где хищникам сложнее добраться.

Кошачья страсть

Итак, любовь кошек к коробкам – это не просто милая причуда, а сложное сочетание врождённых инстинктов, потребности в безопасности и банального комфорта. Так что в следующий раз, когда ваш пушистый друг променяет мягкий лежак на картонную коробку, не удивляйтесь – просто дайте ему насладиться моментом блаженства в его личном картонном замке!

Ранее Telegraf.news писал, что кошачий язык очень разнообразен и охватывает весь спектр звуков: мяуканье, мурлыканье, шипение… Все они нам знакомы, и мы обычно можем отнести их к определенному эмоциональному состоянию. Но некоторые кошки также издают плачущие звуки. И очень жалостливые! Что могут означать такие кошачьи крики? И как мы должны на них реагировать?

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