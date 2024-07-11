"Не придумал, как нарезать" - Белорус показал в TikTok, как забивает гвоздь могилевской колбасой. Подписчики подсказали способы

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Опубликовано: 11.07.2024 22:01 , Обновлено: 11.07.2024

Белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором показал, как забивает гвоздь колбасой производства Могилевского мясокомбината. Судя по всему, колбаса при использовании не по назначению не пострадала. Однако автор ролика задался вопросом, как эту колбасу все-таки нарезать. И комментаторы пришли на помощь.

“Она такая и должна быть”, - отметила девушка в ролике.

“Ей вообще ничего. Всем такой колбасы!” - пожелал автор видео. Для заинтересованных: колбаса называется Cosa Nostra.

“Люблю такую”, - поделился один из комментаторов. Автор ролика поинтересовался у него, что он с этой колбасой делает. Ответ без прозаичным: “Черный хлеб, масло, соль, колбаса из твердых сортов мяса и огурцы - мой завтрак готов”.

Впрочем, как оказалось, эту колбасу белорус любит: “Да, она действительно очень вкусная. Но я пока не придумал, как ее нарезать”.

Пользователи TikTok посоветовали способы: попробовать нож с зубчиками для хлеба, слайсер или же болгарку. Еще один юзер порекомендовал раздробить колбасу прессом. “Руби топором”, - пришел к радикальному заключению другой комментатор.

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“Нарезать еще сможете, а вот как потом пожевать?” - резонно заметила еще одна пользовательница TikTok.

“Для самозащиты тоже как вариант. В законе ничего про колбасу не сказано, что ей нельзя защищаться”, - предложил еще один способ применения могилевской колбасы юзер.

Другая комментаторша отметила, что из-за такой колбасы у стоматологов не будет отбоя от пациентов.

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“Там можно полруки отрезать и стол сломать в моменте”, - поделился, видно, опытом автор ролика в одной из веток комментариев.

“В хозяйстве пригодится”, - резюмировала дискуссию о применении этого пищевого продукта пользовательница TikTok.

Пока одни ищут применение колбасе, другие спорят о цене и качестве. Так, Telegraf.news писал, как белорус опубликовал в TikTok ролик, в котором рассказал о “качественной белорусской колбасе” стоимостью около 10 рублей и заявил, что в других странах не найти хорошую колбасу за такую цену. Комментаторы возразили.

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