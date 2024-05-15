"Ты уверен, что там мясо?" - Белорус рассказал в TikTok о "качественной колбасе" за 10 рублей. Комментаторы не согласились.

Опубликовано: 15.05.2024 21:13 , Обновлено: 15.05.2024

Мужчина опубликовал в TikTok ролик, в котором рассказал о "качественной белорусской колбасе" стоимостью около 10 рублей и заявил, что в других странах не найти хорошую колбасу за такую цену. Комментаторы возразили.

В начале видео белорус показал палку колбасы, описав продукт: свиная, высший сорт, масса - 500 г. “Из нашего мяса, белорусская, натуральная, пахнет просто обалденно. Стоимость этой колбаски - $3. Вот в какой стране еще стоит $3 палка колбасы, полкилограмма, из мяса, не из муки какой-то, манки?” - задал вопрос мужчина.

И сам же ответил: “Я думаю, что нигде не купишь палку колбасы за $3, даже в Европе”.

Один комментатор поспорил с утверждением о качестве колбасы: “Ты ее пробовал? Там сплошные сухожилия”.

На это другой пользователь TikTok возразил: “Видимо, ты ее сам не пробовал. Постоянно беру такую и еще “Европейскую” этого же производителя, мелкий помол, отличное качество”.

“Ты уверен, что там мясо?” - усомнился в качестве продукта еще один юзер.

Третья комментаторша осталась недовольна ценой колбасы: “Так хочу в вашу Беларусь, так как в моей Беларуси я такую колбаску часто позволить себе не могу. Всего-то $3!”

“У нас вообще все дешево. Мясо стоит $5. При зарплате в $1000 можно купить 200 кг. Сколько может мяса купить на зарплату рядовой работник в Европе?” - спросил еще один пользователь.

“А сколько этой колбасы я могу купить на пенсию в 441 рубль?” - продолжила тему соотношения зарплат и цен в Беларуси другая комментаторша.

Кто-то же дал свой ответ на заданный автором ролика вопрос: “В Германии - 4,5 евро. Салями. Вкусная”.

“Рига. 1 кг - 16 - 20 евро, из мяса”, - написала еще одна пользовательница TikTok.

Ранее Telegraf.news рассказывал о ценах на овощи, фрукты, ягоды на Комаровском рынке в Минске. К примеру, в начале больших майских выходных абрикосы там продавали по цене в 35 рублей за килограмм, а дыни стоили 18 рублей за кило.

Яблоки по 3,5 рубля, голубика — по 90. Почём сейчас продают овощи и фрукты в Минске?