"Пусть увидит каждый покупатель" - Белорус объяснил в TikTok, почему колбасу перевешивают на кассе в магазинах

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Опубликовано: 27.05.2024 22:17 , Обновлено: 25.04.2025

Белорус опубликовал в TikTok ролик, где объяснил, почему часто на кассе можно увидеть, как продавец перевешивает палку колбасы и пересчитывает ее стоимость в случае несовпадения реальной массы товара с заявленной на этикетке.

Сначала мужчина показал на видео объявление, размещенное в колбасном отделе магазина: “Уважаемые покупатели! Окончательная стоимость колбасных изделий определяется на кассе”. Белорус пояснил, что эта надпись относится к сыровяленым, сырокопченым и сухим колбасам.

“Этот тип колбас, поступая в магазин, продолжает усыхать и терять в весе. Поэтому сегодняшние вес и цена будут отличаться от завтрашних не в пользу покупателя. И да, так страдает практически вся сыровяленая и сухая колбаса”, - отметил представитель сервиса Slivki.by.

И добавил, что даже 10 г колбасы могут стоить около 30 копеек. “А если таких палок покупается 10, 100, 1000?” - спросил в ролике мужчина.

Он также рассказал, что усушка колбасы - это “не что-то такое сверхъестественное”. “Это все прописывается в нормативных и технических документах Республики Беларусь. А чтобы магазин не терял выручку, как правило, между продавцом и производителем существуют определенные договоренности и скидки”, - отметил белорус.

Поэтому в обязанности кассира входит сверка реального веса с тем, который указан на этикетке, и в случае разницы работник должен пересчитать стоимость товара.

“Постоянно на кассе кассир перевешивает”, - рассказала в комментариях к ролику пользовательница TikTok.

“Мне редко попадается такой продавец. Стараюсь брать в магазинах, где при мне взвесят”, - ответила ей другая.

Третья рассказала, что некоторые производители упаковывают колбасу в запаянный целлофан и пишут там вес, “который в магазине пересчитать нельзя”. “Уже писала некоторым производителям по этому поводу, ответа пока нет”, - сообщила комментаторша.

“Пусть это видео увидит каждый покупатель! А автору спасибо от всех торговых сетей”, - написал юзер TikTok.

Другой отметил, что на кассе самообслуживания “это не прокатит”. “Прокатит, только если касса с весами будет орать “несовпадение веса”, - ответил ему третий.

“Я уже два года взвешиваю каждый раз при покупке, видели бы лица кассиров при моей просьбе”, - поделилась опытом еще одна комментаторша.

“А все уже смирились платить за проволоку по цене колбасы?” - поинтересовался другой пользователь TikTok.

Ранее Telegraf.news писал, как мужчина опубликовал в TikTok ролик, в котором рассказал о “качественной белорусской колбасе” стоимостью около 10 рублей и заявил, что в других странах не найти хорошую колбасу за такую цену. Комментаторы возразили.

«Ты уверен, что там мясо?» — Белорус рассказал в TikTok о «качественной колбасе» за 10 рублей. Комментаторы не согласились.