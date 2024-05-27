"Проверяйте ценники" — Белорус пожаловался на неправильную маркировку колбасы и чуть не переплатил 6 рублей

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Опубликовано: 27.05.2024 16:20 , Обновлено: 27.05.2024

Белорус опубликовал в TikTok видео, где пожаловался на один из столичных магазинов. Суть претензии заключалась в неправильно наклеенном ценнике, который "выдавал" одну колбасу за другую. Если бы мужчина не заметил оплошность, ему пришлось бы переплатить 6 белорусских рублей.

История произошла в одном из магазинов сети “Евроопт” в столичном микрорайоне “Лошица”. Белорус купил палку колбасы “Минская”, килограмм которой стоил 24,15 рублей. Однако уже на выходе заподозрил, что что-то не так, открыл чек, а в нём указан совершенно другой продукт — ветчина “Палермо”. Её цена превышала стоимость купленной колбасы: 37,48 рублей за килограмм.

Покупатель обратился на кассу, деньги вернули. При этом мужчина отметил, что в этом магазине неправильная маркировка затронула почти все палки “Минской”. Сделали это преднамеренно или нет, вопрос открытый. Однако перед покупкой колбасы теперь будет не лишним взглянуть на соответствие ценника и этикетки.

В комментариях под роликом многие встали на защиту продавцов, говоря о том, что “не ошибается тот, кто не работает”. Другие писали, что ситуацию “должен был проконтролировать кассир”, а некоторые и вовсе ссылались на оскорбления сотрудников магазина. Кроме того, судя по комментариям, такое не редкость. Кому-то по цене сыра продали макароны, а кто-то покупал свиную печень, а в итоге пришёл домой с говяжьей…

“Мы на Пасху покупали 5 куличей, нам пробили 4 кулича, а вместо 5 пробили торт за 20 рублей, но мы это заметили в чеке спустя пару дней, уже ничего не поделаешь, я вообще в шоке”, — поделилась личным опытом женщина.

“Почему-то в ущерб себе они никогда не ошибаются”, — высказал мнение один из пользователей соцсети.

“Сотрудник работает за троих и получает 800 BYN. Они ещё и не такое напечатают”, — прокомментировал ещё кто-то из неравнодушных белорусов.

“Да, чтобы взвесили колбасу подешевле, то фиг бы кто вернулся. Вы представляете, сколько у человека этих кодов в голове, сама работала и знаю”, — написала под видео девушка.

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