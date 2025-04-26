"Не нужно запрещать" — Как безболезненно ограничить ребенку "сидение в телефоне", объяснила психолог из Гомеля

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Опубликовано: 26.04.2025 09:15 , Обновлено: 26.04.2025

Кажется, что ребенок, "пропадающий" в телефоне, стал настоящим бичом поколения, на который не перестают жаловаться многие родители. И в то же время исключить гаджет из жизни полностью как будто тоже нельзя. Как же соблюсти баланс, чтобы не навредить развитию и психике своего ребёнка? Этот вопрос журналистка Telegraf.news задала опытному психологу Юлии Куколевой.

Как бы кто-то ни ругался на излишнее “зависание” ребёнка в телефоне отказать ему в этом удовольствии получается не у всех родителей. Одни не хотят ущемлять интересы подрастающего человека, другие находят это самым простым и доступным способом занять ребёнка, а третьи попросту не находят времени, чтобы следить за этим вопросом ежедневно. Однако организовать вопрос дозирования телефона намного проще, чем может показаться на первый взгляд и делать это стоит с самого детства, уверена эксперт.

Как гаджеты влияют на психику детей?

[info_b]Юлия Куколева — детский практикующий психолог из Гомеля, работающий с детьми и их родителями. Автор книги «Не сломай!» о безопасном наказании детей и книги «Истерика. Как справиться?». Стаж работы — более 15 лет. Ведёт блог, посвящённый детской психологии в Instagram, и оказывает онлайн-консультации.

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Как отметила психолог, многие родители начинают давать играть в телефон или планшет своему ребёнку в раннем детстве. Случается, что уже в возрасте 1,5 лет ребёнок может подолгу сидеть и смотреть в телефон, что для его незрелой психики крайне вредно.

“Первое, что нужно понять — это то, что телефон, планшет, смартфон вызывают зависимость. Нельзя давать детям телефоны до того момента, пока у них не начнут созревать определенные процессы в психике. Например, дошкольнику вообще противопоказан телефон. Максимум, что можно позволить — посмотреть мультфильмы 10-15 минут”, — рассказала Юлия Куколева.

Снижение внимания, плохой сон и усталость — это самые безобидные вещи, с которыми сталкиваются дети, проводящие много времени за гаджетами, считает эксперт.

Кроме того, детям до 3-го класса, как правило, свойственна развитая фантазия, которую сильно будоражат большинство популярных видеоигр с телефонов и компьютеров.

“Некоторые компьютерные игры могут стать настоящим испытанием для детей и даже болезнью, потому что большинство видеоигр транслируют агрессию. В этих играх часто нужно кого-то убивать, уничтожать, а ребёнок отождествляет себя с этим персонажем, и случается, что не может понять, что поведение в игре и поведение в жизни — принципиально разные вещи. И истории, когда дети, приходя в коллектив, начинают драться, оскорблять и гоняться за сверстниками с криками “Я убью тебя!” — паттерн, который часто взят именно из этого опыта”, — пояснила психолог.

Иногда увиденный контент, наоборот, может угнетать ребёнка, и он сталкивается с фобиями и страхами.

“У детей, которые пересиживают в гаджетах, может появиться истерия, различные формы агрессии, страхи и так далее. Поэтому очень важно с самого детства приучать к дозированию использования телефона”, — объяснила Юлия Куколева.

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Когда и на сколько ребёнку можно давать поиграть в гаджеты?

Фото: parentteam.com

По мнению психолога, для дошкольника время, проведённое в телефоне, не должно превышать 10–15 минут в день, и это правило, которое должен взять на заметку каждый родитель.

Для младших школьников время можно увеличить до 1 часа, для школьников — от 1 часа до полутора часов. По мнению психолога, в этом вопросе стоит учитывать личностные особенности детей. Так, гиперактивным и очень активным детям время стоит уменьшить, поскольку избыточное “зависание” в гаджете может перевозбудить нервную систему.

“Когда ребёнок идёт в школу и вы даёте ему телефон, то должна стоять программа родительского контроля, в которой вы можете настроить возрастные ограничения и ввести ограничения по времени. Конечно, некоторые дети со временем могут найти способы, как эту программу обходить, но она всё равно должна быть”, - пояснила Юлия Куколева и отметила, что важно также проследить за тем, чтобы ребёнок не имел доступа к контенту 18+.

[info_b]Всё это можно сделать в настройках приложений родительского контроля. Один из самых популярных и бесплатных вариантов - Google Family Link, которое можно установить и на Android, и на iOS.[/info_b]

При этом психолог подчеркнула, что важно объяснять, для чего вводятся эти ограничения. Например, если у ребёнка есть проблемы со зрением, стоит сказать, что ограничение существует прежде всего для того, чтобы уберечь его здоровье.

Также эксперт отметила, что родителям стоит позаботиться о том, чтобы в жизни их детей всегда была более интересная альтернатива гаджету: занятия, хобби и общение.

“Ребёнок, у которого нет других интересов, будет сидеть в телефоне и постоянно в нём зависать, потому что в его жизни просто не происходит ничего интересного. Поэтому очень важно показывать, что существует масса других способов интересно провести время, и содействовать тому, чтобы у ребёнка были увлечения, хобби и общение со сверстниками”, - рассказала Юлия Куколева.

“Ребёнок не должен есть и делать уроки с гаджетами”

По наблюдениям Юлии Куколевой, некоторые родители не замечают, как телефон превращается в неотъемлемый элемент во всех каждодневных ритуалах, будь то обед или выполнение домашнего задания.

“Можно давать телефон для того, чтобы в него поиграть или посмотреть мультик, но это должно быть именно время в телефоне. Ребёнок не должен есть и делать уроки с гаджетами. Если у ребёнка наблюдаются агрессивные эпизоды, то тоже нельзя позволять пересиживать в телефоне, потому как это перевозбудит нервную систему, и агрессия и неадекватное поведение снова дадут о себе знать”, – объяснила психолог.

Стоит минимизировать присутствие телефона и в жизни детей, страдающих рассеянным вниманием. Такое нередко наблюдается у школьников, которые уже почти вошли в категорию подростков. Они часто отвлекаются и не могут концентрировать своё внимание и эмоции.

“В таком случае долгое сидение в телефоне точно ничем не улучшит ситуацию. Но чтобы это не было полным запретом, можно просто оставить его в качестве поощрения, например, позволить поиграть немного за сделанные уроки”, – добавила эксперт.

Также Юлия Куколева заметила, что детям постарше важно объяснять, что телефон – не игрушка, и показывать, чем действительно может быть полезен гаджет: какие существуют программы для решения каких-то вопросов и дел.

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Как ввести ограничения безболезненно?

Фото: Shutterstock

Ограничение на пользование смартфоном многими детьми может быть воспринято болезненно, но, как отметила психолог, чтобы этого не происходило, родителю важно действовать правильно.

“Чтобы безболезненно ввести ограничения, важно понимать, что именно интересует ребёнка в гаджете. Нельзя обесценивать его интересы, унижать и так далее. Нужно присоединиться и понять, в чём этот интерес, почему он уходит в телефон. Может, ему просто интересно что-то конкретное, а может, у него сейчас сложный период в жизни, с которым он не справляется. Например, не получается с учёбой, не складывается общение со сверстниками, нет друзей, буллят — очень много может быть причин, и таким образом ребёнок может пытаться справиться с одиночеством или сбежать от реальности”, — объяснила Юлия Куколева.

По наблюдениям психолога, сложности в жизни зачастую — первопричина “бегства в телефон” у детей, и эти проблемы родителям нужно замечать и прорабатывать с ребёнком.

Она также подчеркнула, что запрет на использование гаджетов сам по себе бесполезен, и имеет смысл только формат ограничений.

“Да, в любом случае, мы никуда не денемся, мы, взрослые, сами сидим в телефонах и проводим за этим занятием много времени. Не нужно целиком запрещать.

Самое главное — договориться о лимитах и доверять ребёнку в соблюдении этих договорённостей. Понятно, что сразу он не будет соблюдать правила, ведь ребёнок не чувствует себя, своё время. Но если вы будете договариваться и учить соблюдать лимиты, то всё будет хорошо”, — добавила психолог.

Эти правила, среди прочего, посодействуют развитию навыка самоконтроля, считает эксперт, и напомнила, что не стоит забывать также о важности проводить время со своими детьми:

“То есть мы одно ограничиваем, но надо это ограничение чем-то заменить. Заменяем мы чем? Заменяем мы своим вниманием, своими занятиями вместе с ребёнком. Хотите, чтобы дети меньше сидели в телефонах — проводите с ними больше времени”.

Ранее Telegraf.news писал о том, что случается, что процесс приучения ребёнка к чёткому и правильному выполнению “домашки” превращается в настоящую пытку. Некоторые родители, не добившись успеха на этом поприще, продолжают проводить время за проверкой школьных тетрадей даже когда младший блок оказывается позади, а кто-то и вовсе стремится улучшить успеваемость своих детей, решая их задания. Журналистка Telegraf.news спросила у опытного детского психолога, как должен выглядеть процесс выполнения домашних заданий школьниками и какими должны быть роль и участие родителей.

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