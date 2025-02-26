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Как научить ребенка делать "домашку" самостоятельно? Психолог пояснила, когда нужны таймеры на 20 минут

Как научить ребенка делать "домашку" самостоятельно? Психолог пояснила, когда нужны таймеры на 20 минут
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Дисциплинированный ребёнок, самостоятельно и правильно выполняющий домашнее задание, — мечта любого родителя. Однако бывает, что процесс приучения ребёнка к чёткому и правильному выполнению "домашки" превращается в настоящую пытку. Некоторые родители, не добившись успеха на этом поприще, продолжают проводить время за проверкой школьных тетрадей даже когда младший блок оказывается позади, а кто-то и вовсе стремится улучшить успеваемость своих детей, решая их задания. Журналистка Telegraf.news спросила у опытного детского психолога, как должен выглядеть процесс выполнения домашних заданий школьниками и какими должны быть роль и участие родителей.

[info_b]Юлия Куколева — детский практикующий психолог, работающий с детьми и их родителями. Автор книги “Не сломай!” о безопасном наказании детей и книги “Истерика. Как справиться?”. Стаж работы — более 15 лет. Ведёт блог, посвящённый детской психологии в Instagram, и оказывает онлайн-консультации.

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Выполнение домашнего задания это элемент самостоятельности и навык, который каждый родитель должен начать прививать с первого класса. Пытаясь дисциплинировать ребёнка нередко можно столкнуться с сопротивлением и трудностями. Как стоит вести себя родителю, и что делать, чтобы домашнее задание не превращалось в долгий и затянувшийся процесс?

До какого класса родитель должен помогать делать “домашку”?

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Как отметила специалист, в 1 классе ребёнок проходит адаптацию к учебному процессу, и помощь с выполнением домашнего задания необходима. Во 2 классе этот процесс уже должен сформироваться в навык, и к 3 классу родители могут отойти от практики совместного выполнения домашнего задания, позволив ребёнку справляться самостоятельно.

“Ребёнок должен понимать, что посещение школы и выполнение заданий — это его зона ответственности. Это нужно объяснять и проговаривать неоднократно”, - пояснила психолог.

Для того чтобы процесс привыкания к домашним заданиям проходил мягче и успешнее, эксперт посоветовала уделить внимание этому аспекту ещё на этапе подготовки к школе. В этот период дети, как правило, не перегружены, и выполнение небольших домашних заданий может внести свой вклад в формирование этого навыка. Это могут быть небольшие задания от логопеда или из школы раннего развития, в которые водят своих детей многие родители.

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Как приучить ребёнку делать домашнее задание самостоятельно?

Фото: AdobeStock
Фото: AdobeStock

Для того, чтобы выполнение домашнего задания вошло в привычку, нужно сделать его каждодневным ритуалом. Это должно происходить в удобном и подготовленном для этого месте и в удобное время. Так, приступать к урокам можно уже спустя пару часов после возвращения из школы, и у ребёнка должно быть своё рабочее пространство.

“Самое подходящее время для выполнения домашнего задания — период с 15:00 до 18:00. Это оптимальный промежуток, когда ребёнок уже отдохнул и при этом ещё не слишком устал, и жертвовать сном для этого не нужно”, — пояснила Юлия Куколева.

Также она подчеркнула, что необходимо доверять ребёнку в самостоятельном выполнении домашнего задания.

“Не стоит садиться рядом за столом и контролировать, как ребёнок всё делает. Ваша жизнь не должна быть сконцентрирована на его домашнем задании. Поэтому отходите от стола и занимайтесь своими делами. Позвольте своим детям учиться и ошибаться”, — подчеркнула психолог.

На этом этапе лучше использовать черновик, после чего правильно выполненное задание после проверки можно будет переписать в “чистовик”. Психолог напомнила, что всякий раз за самостоятельность ребёнка нужно хвалить, а сделанные ошибки — разбирать. Анализируя проделанную работу, также важно не срываться на крики. Такая реакция родителя не вызывает ничего, кроме страха. Ребёнок будет видеть, что ему некуда обратиться за поддержкой, и это никак не упростит и не улучшит процесс выполнения домашнего задания, отметила специалист.

После младшего блока в учебном процессе у детей появляются более сложные задания, требующие немало отдачи, например, сочинения и рефераты. Как отметила психолог, они нужны не только для того, чтобы развить креативность и воображение, но и учат ребёнка планированию и организованности — навыкам, которые очень важны во взрослой жизни. Помогать ребёнку в их подготовке допустимо, но делать задания за него — нет.

“Если мама всегда помогает, а где-то даже что-то делает за ребёнка, то он, конечно же, не будет готов к самостоятельной работе и не научится планировать свою деятельность. Вполне естественно, что при таком раскладе вам придётся столкнуться с его сопротивлением и ожиданиями того, что за него всё сделают и в этот раз”, — заметила эксперт.

Почему ребёнок юлит и оттягивает выполнение домашнего задания?

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Многие родители могут заметить, что их дети не спешат приступать к выполнению домашнего задания, а когда начинают, затягивают этот процесс и постоянно отвлекаются. По мнению психолога, причин такого поведения может быть несколько.

“Очень часто причина может крыться в страхе неудачи и непонимании того, как справиться с чем-то самостоятельно. Кроме того, надо помнить, что домашнее задание — это рутина, которая детям не очень интересна. Если ребёнок уставший, он тоже будет стараться оттянуть этот процесс,” — пояснила эксперт.

Как объяснила психолог, для того чтобы ребёнок перестал постоянно отвлекаться и юлить, это нужно “выработать”. Если не придать дисциплине должного значения, то такое поведение продолжится и войдёт в привычку. Всякий раз, когда ребёнок отвлекается, нужно возвращать его к процессу выполнения домашнего задания.

“Детей, которые могут сделать домашку за один присест, сейчас очень мало, и это понятно. Каждый ребёнок, как правило, перегружен, занят в кружках и секциях, и к моменту, когда нужно делать уроки, они уже подустали. Как и взрослым, детям хочется просто заняться интересными для себя расслабляющими делами или просто полежать. Но нужно стремиться дисциплинировать этот процесс. Увидели, что ребёнок снова отвлёкся — верните его к выполнению домашнего задания,” — объяснила специалист.

Как научить ребёнка планированию и дисциплине?

Фото: Shutterstock
Фото: Shutterstock

Как рассказала Юлия Куколева, многие родители недооценивают роль планирования в процессе приучения детей к выполнению домашнего задания.

“Этому можно научить как раз во время выполнения домашних заданий. Давайте ребёнку перерыв после того, как он выполнит часть заданий. Скажем, поработали минут 20-30, затем перерыв минут 10. Здесь могут прийти кстати различные таймеры на 20 минут , например. Ребёнок будет стараться уложиться с выполнением задания в срок, когда время будет регламентировано. А ещё это даст ему понимание, за сколько времени он может справиться с заданиями в принципе”, - пояснила эксперт.

Со временем можно предложить ребёнку сделать уроки за меньшее время, чтобы взять тайм-аут. Придерживаясь такой стратегии можно уместить выполнение домашнего задания в очерченных временных рамках и избежать затягивания.

Также эксперт подчеркнула, что за исполнением всех требований должен следить родитель.

“Если у самого родителя хромает планирование, расписание, и он не умеет следить за временем, то ребёнок не научится. Делать уроки самостоятельно и укладываться в срок — это навык, который нужно методично нарабатывать”, - подчеркнула Юлия Куколева.

Стоит ли мотивировать ребёнка в вопросах учёбы деньгами?

К слову, во время учёбы ребёнка в школе  некоторые родители пытаются использовать различные инструменты, чтобы нацелить его на результат. Помимо поездок в аквапарк, игрушек и прочих “премий” некоторые мамы и папы могут пытаться замотивировать детей деньгами. Одни родители сомневаются в эффективности денежной мотивации для детей, и переживают, что их сын или дочь потеряют внутренний стимул постигать новое и любопытствовать. Другие же вводят «оплату» даже за домашний труд: убранные игрушки, помытую посуду, вынесенный мусор, поход в магазин.

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