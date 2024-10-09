В Госстандарте Беларуси пообещали создать институт искусственного интеллекта

Опубликовано: 09.10.2024 11:04 , Обновлено: 09.10.2024

В Государственном комитете по стандартизации (Госстандарте) Беларуси пообещали создать институт искусственного интеллекта в стране. Также в планах ведомства - разработать госстандарт в сфере искусственного интеллекта (ИИ).

Подробности по созданию института начальник управления технического нормирования и стандартизации ведомства Оксана Гришкевич не озвучила, однако подробно рассказала о планах по разработке в 2025 году госстандарта в области ИИ.

“В планах определить национальный технический комитет по стандартизации ТК BY 38 “Цифровая трансформация” в качестве экспертной площадки для разработки стандартов в области искусственного интеллекта в нашей республике. На 2025 год запланирована разработка государственного стандарта на основе международного на систему менеджмента в сфере искусственного интеллекта”, - сообщила представитель Госстандарта на пресс-конференции.

По словам Гришкевич, новый стандарт установит требования к системе управления искусственным интеллектом и обеспечит при этом “безопасное, этичное и ответственное использование” ИИ. “Он поможет организациям адаптироваться к быстрому развитию технологий искусственного интеллекта, минимизируя риски и повышая доверие к этим системам”, - заверила она.

Начальник управления добавила, что Госстандарт вместе с Национальной академией наук (НАН) и Министерством связи и информатизации прорабатывают вопрос разработки 10 госстандартов на основе международных в сфере ИИ. Предполагается, что эти стандарты будут нацелены на обеспечение безопасности системы искусственного интеллекта не только для людей, но и окружающей среды.

Какие разработки пообещали белорусские ученые

Ранее Telegraf.news сообщал, что директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров в конце августа заявил, что в стране “идет разработка” отечественной вакцины “против любых инфекций”. Также, по его словам, на сегодняшний день ученые “почти завершили” подготовку технологии по производству препарата от сезонного гриппа. Кроме того, “идет работа” над созданием прививки от птичьего гриппа и вируса папилломы человека.

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Также мы писали, что заведующая одного из секторов Института мясо-молочной промышленности Ирина Колтович в конце 2023 года сообщила в эфире “Радио-Минск”, что в учреждении не отказались от идеи производства в Беларуси колбасы без мяса. О ней в институте говорят еще с 2021 года. Но на прилавках продукт так и не появился. Только на выставках.

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Кроме того, в белорусской НАН начали разрабатывать “кефирный продукт”, который может поспособствовать долголетию. Об этом в сентябре сообщил заместитель директора по научной работе Института генетики и цитологии академии Павел Морозик. «Сейчас мы совместно с коллегами из Института мясо-молочной промышленности разрабатываем молочный продукт, который будет составлять именно тот состав микробиома, который характерен для долгожителей», — заявил Морозик в эфире гостелеканала СТВ.

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