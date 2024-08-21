В НАН РБ объявили о разработке вакцины "против любых инфекций". А что слышно с белорусским препаратом против Covid-19?

Опубликовано: 21.08.2024 16:21 , Обновлено: 21.08.2024

Директор Института биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси Андрей Гончаров заявил, что в стране "идёт разработка" отечественной вакцины "против любых инфекций". Кроме того, по его словам, на сегодняшний день учёные "почти завершили" подготовку технологии по производству препарата от сезонного гриппа. Также "идёт работа" над созданием прививки от птичьего гриппа и вируса папилломы человека. Однако как долго это продлится, в Академии наук не уточнили.

Андрей Гончаров рассказал, что работы по созданию новых отечественных прививок ведутся в Центре экспериментальной и прикладной вирусологии. По его словам, на сегодняшний день “идёт разработка” белорусской платформы для того, чтобы “на основе аденовирусных векторов” создавать вакцины “против практически любых инфекций”. Кроме того, среди новых проектов отечественных учёных — создание препарата от ВПЧ, который вызывает рак шейки матки (на данный момент он доступен только на платной основе, поставки идут из-за рубежа).

“Недавно проект по разработке вакцины от папилломавирусной инфекции успешно прошёл государственную экспертизу, на основании чего было выделено финансирование из госбюджета на эту разработку, и мы приступаем к исследованиям уже в этом году”, — отметила ведущий научный сотрудник лаборатории иммунологии и вирусологии Института биофизики и клеточной инженерии НАН Наталья Антоневич.

Говоря о вирусе птичьего гриппа, который всё больше распространяется в Европе, Гончаров отметил, что ситуация может привести к новой пандемии. Вместе с тем он полагает, что вакцина “в любом случае будет”, вопрос — когда. Для того, чтобы сработать на опережение и “быть независимыми от внешних поставок”, по словам Гончарова, нужно иметь свой собственный препарат. Больше деталей он не привёл.

Что касается обычного гриппа, то, по его словам, уже в конце августа будет передана вся нужная документация на ОАО “БелВитунифарм” для адаптации отечественной вакцины к промышленному производству, передало издание Sputnik. Кроме того, Гончаров уверен, что наличие собственных технологий повысит качество медицинских услуг в Беларуси. Но самое главное, что политическая ситуация не станет препятствием, ведь по необходимости новые партии нужных вакцин будут выпущены в короткие сроки, заверил он.

А что с белорусской вакциной от коронавируса?

По словам Андрея Гончарова, разработкой отечественного препарата занимались известные научные институты и предприятия страны. Вакцину зарегистрировали, но промышленное производство пока не начали.

“Вакцина от коронавируса есть, она зарегистрирована. Небольшая партия для клинических испытаний была выпущена “БелВитунифармом”, – подытожил глава Института биофизики и клеточной инженерии НАН.

Ранее Telegraf.news писал, что в 2021 году экс-министр здравоохранения Дмитрий Пиневич заявлял о готовности препарата от коронавируса к 2023 году. Тогда он отметил, что «через два года мы будем иметь собственную вакцину, которая позволит смотреть в будущее и бороться с пандемиями различного характера».

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