В Беларуси второй раз за месяц зафиксировали северное сияние

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Опубликовано: 19.09.2023 08:41 , Обновлено: 19.09.2023

В ночь с 18 на 19 сентября белорусы могли собственными глазами наблюдать за северным (полярным) сиянием. Это уже второй раз с начала осени, когда из-за мощного выброса корональной массы на Солнце магнитная буря накрывает Землю и провоцирует это редкое для белорусских широт атмосферное явление.

На этот раз, судя по сообщениям в соцсетях, больше всего повезло жителям Гродненской области. Яркими кадрами из этого региона с раскрашенным розовым, зеленым и фиолетовым свечением ночным небом поделились авторы телеграм-канала “Пул 4 Регион” и госагентство БелТА.

Отметим, что после очередной вспышки на Солнце астрофизики предупредили о высокой вероятности появления полярного сияния в более южных широтах, в которые попадает и Беларусь, в промежутке с 18 по 20 сентября. При этом самые большие шансы лично насладиться красотой Aurora Borealis, согласно расчетам специалистов, 19 сентября.

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Напомним, что в прошлый раз - в ночь на 13 сентября - красочные кадры ночного неба, озаренного северным сиянием, смогли сделать удачливые астрофотографы в Гродненской и Гомельской областях.

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Известный белорусский астрофотограф Виктор Малыщиц в своих соцсетях также поделился видео Aurora Borealis, снятым 13 сентября в Дзержинском районе Минской области.

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