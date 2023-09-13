В Беларуси в ночь на 13 сентября зафиксировали северное сияние. Что произошло?

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Опубликовано: 13.09.2023 09:33 , Обновлено: 13.09.2023

В ночь на 13 сентября жители некоторых районов Беларуси могли понаблюдать за редким для наших широт атмосферным явлением - полярным сиянием. Красочные кадры ночного неба, озаренного необычным свечением, смогли сделать удачливые астрофотографы в Гродненской и Гомельской областях. Узнали, почему вообще полярное сияние возникло в небе над Беларусью.

[info_b]Полярное (или северное) сияние — это оптическое атмосферное явление, которое проявляется в виде разноцветного свечения верхних слоёв атмосферы Земли. Возникает, как правило, вследствие взаимодействия магнитосферы планеты с заряженными частицами солнечного ветра и особо сильно во время так называемых магнитных бурь.

Полярные сияния наблюдаются преимущественно в овальных зонах-поясах, окружающих магнитные полюса Земли, на широтах выше полярного круга, то есть примерно 70 градусов как северной, так и южной широты. Однако время от времени, при особенно сильных порывах солнечного ветра полярные сияния выходят за пределы своих обычных границ и его можно наблюдать гораздо южнее полярного круга (или севернее в Южном полушарии).[/info_b]

Как рассказали авторы телеграм-канала “Надвор’е”, 12 сентября на Земле была зафиксирована очередная магнитная буря. Даже несмотря на то, что по своей силе она относилась к разряду слабых (уровень G1), она вполне могла вызвать полярные сияния в нехарактерных для этого явления широтах.

Фото: телеграм-канал "Надвор'е"

Так, подписчики телеграм-канала поделились фото полярного сияния в Светлогорске Гомельской области (52 широта).

В свою очередь агентство БелТА поделилось кадрами фотокорреспондента Леонида Щеглова из Гродненского района.

Фото: БелТА

Полярные сияния из-за нынешней магнитной бури можно было наблюдать и во многих российских городах, причем, по сообщениями российских СМИ, их длительность колебалась от десятка минут до нескольких часов. При этом метеорологи из Пермского политехнического университета предупредили, что в ближайшие три дня - с 13 по 15 сентября - магнитная буря не утихнет, следовательно, будут сохраняться условия, характерные для возникновения полярных сияний. Так что те, кому не повезло увидеть это редкое для белорусских широт явление в минувшую ночь, могут испытать удачу в ближайшие три дня.